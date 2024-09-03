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Тото Вольф: «McLaren – абсолютные фавориты»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф высказал мнение о текущей ситуации в Формуле 1, назвав McLaren фаворитами в борьбе за Кубок конструкторов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2024, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф высказал мнение о текущей ситуации в Формуле 1, назвав McLaren фаворитами в борьбе за Кубок конструкторов.

Тото Вольфф отметил странное падение результатов у Red Bull и выразил удивление относительно их текущей формы, сравнивая ее с началом сезона.

Он подчеркнул, что Макс Ферстаппен благодаря своим навыкам может сохранить лидирующую позицию некоторое время, однако он видит снижение результатов. Гонка в Монце была одной из наихудших для Red Bull за последние годы, по словам Вольффа, у них просто не хватило скорости.

Тем не менее, руководитель Mercedes признал, что у самой его команды были периоды неудач, как и у Ferrari несколько гонок назад.

Вольфф отметил, что не стоит сбрасывать Red Bull со счетов, так как они представляют собой серьезного конкурента, и уверен, что в будущем у них будут успешные выступления. Однако на данный момент McLaren лидируют в гонке за Кубок конструкторов, зарабатывая очки обеими машинами. Тото Вольфф поставил на то, что в начале года в Red Bull не ожидали подобного развития событий.

Источник

Red Bull Racing (217)McLaren (145)Mercedes (178)Тото Вольфф (43)

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