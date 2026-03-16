Тото Вольфф: Ситуация для Макса напоминает фильм ужасов

Руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал высказывания Макса Ферстаппена, касающиеся нового регламента Формулы 1, который, по мнению голландского гонщика, может негативно сказаться на будущем чемпионата.

Тото Вольфф отметил, что Ферстаппену нынешняя ситуация напоминает фильм ужасов. По словам руководителя Mercedes, если внимательно изучить кадры с бортовой камеры во время квалификации, становится очевидно: Максу за рулём некомфортно. Однако, по мнению Вольффа, в других командах ситуация выглядит иначе.

Говоря о зрелищности, Вольфф обратил внимание на ожесточённую борьбу между Ferrari и Mercedes на трассе, подчеркнув, что в прошедшей гонке болельщики увидели множество обгонов. Он напомнил, что Формула 1 переживала времена, когда подобные моменты на трассе были редкостью, и именно поэтому были предприняты шаги для изменения ситуации.

Руководитель Mercedes считает, что излишняя ностальгия по прошлым годам иногда мешает объективно оценивать современную Формулу 1. Вольфф отметил, что активная борьба в середине пелотона — ещё один положительный аспект, однако подчеркнул: в квалификации, когда гонщикам приходится выкладываться полностью, восприятие пилотов может отличаться.

По мнению Вольффа, таким гонщикам, как Ферстаппен, привыкшим атаковать на пределе, непросто смириться с необходимостью сбрасывать газ и ехать накатом. Он добавил, что подобные сложности могут быть связаны с особенностями конкретной машины, что только усугубляет проблему. Тем не менее, Вольфф уверен: если смотреть гонки по телевизору, даже Ферстаппен признал бы, что заезда получаются захватывающими.

Вольфф выразил надежду, что однажды в квалификации гонщики смогут проходить трассу с полностью нажатым газом. При этом он отметил, что молодые болельщики с энтузиазмом реагируют на обгоны, что подтверждают и демографические исследования: основная аудитория Формулы 1 сейчас — это молодое поколение.

В заключение Тото Вольфф подчеркнул, что совершенствовать регламент всегда возможно, однако, по его мнению, текущая Формула 1 нравится большинству зрителей. Руководитель Mercedes добавил, что обсуждал этот вопрос со Стефано Доменикали, который согласился с таким мнением. Вольфф также отметил: несмотря на то что некоторым гонщикам некомфортно пилотировать машины нынешнего поколения, в целом чемпионат вызывает большой интерес у публики.