Тото Вольфф о проводах для Льюиса: "Хочется устроить ему достойное прощание"

Команда Mercedes в текущем сезоне не борется за Кубок конструкторов, однако, по словам руководителя Тото Вольффа, на последних этапах сезона у них остается мотивация. Особое внимание уделено Гран При США, с которого стартует серия из трёх заокеанских гонок.

Тото Вольфф: «Первая гонка из трёх пройдет на трассе Circuit of the Americas в Остине, Техас. Этот уик-энд станет началом напряженной финальной части сезона, в течение восьми недель мы примем участие в шести гонках, завершающейся финалом в Абу-Даби».

Несмотря на то, что команда не имеет шансов на победу в общем зачете, у них есть цели и мотивация для успешных выступлений на оставшихся гонках. Mercedes стремится завершить сезон максимально эффективно, чтобы быть готовыми к сезону 2025 года и обеспечить Льюису достойное прощание.

После Гран При Сингапура команда усердно работала над анализом выступлений, чтобы выявить области для улучшения. На Гран При США Mercedes привезет последние технические новинки сезона с целью уменьшить отставание от лидеров и собрать ценные данные для будущего развития.

Участие в спринтерской гонке вновь входит в программу уик-энда, поэтому команда планирует эффективно использовать свои новшества.

Circuit of the Americas – отличная трасса, но в прошлом году у Mercedes возникли проблемы именно там. Скоростной характер трассы в сочетании с неровным асфальтом создает сложности как для гонщиков, так и для машины. Однако команда готова к этому вызову».