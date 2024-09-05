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Программа подготовки Кими Антонелли, как описывает Тото Вольф

После ухода Логана Сарджента из команды Williams появилась вакансия, которую в Mercedes не решились заполнить дебютантом Андреа Кими Антонелли.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2024, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После ухода Логана Сарджента из команды Williams появилась вакансия, которую в Mercedes не решились заполнить дебютантом Андреа Кими Антонелли. Глава команды Тото Вольфф пояснил это решение желанием повторить успешную программу подготовки к дебюту, аналогичную той, что была у Льюиса Хэмилтона.

«Если посмотреть на план работы Льюиса в те времена, становится понятно, что необходимо провести много тестов для подготовки к гонкам, а не только к пилотированию машины», - отметил Вольфф.

Williams оценили возможности и решили оставить Кими в своей команде, чтобы продолжить его подготовку. План включает первую тренировку в Мехико, послесезонные испытания в Абу-Даби и дальнейшее развитие.

У молодого пилота настоящий талант, который не поддается обучению. «Гораздо проще смягчить излишнюю агрессию, чем научить гонщика быть быстрее», - подчеркнул Вольфф.

«Наша цель - помочь и настроить Кими на то, что необходимо уметь выбирать моменты для атаки, обсудить с ним разницу между тренировками и квалификацией», - добавил глава Mercedes.

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