Самые востребованные иностранные автомобили на вторичном рынке, стоимостью от 1 млн рублей в марте 2025.

В ходе проведенного исследования был составлен список подержанных иномарок, которые россияне предпочитают покупать. Учитывались автомобили, цена которых составляла примерно 1 миллион рублей, а возраст около девяти лет. Рейтинг формировался на основе количества объявлений, опубликованных о продаже.

Эксперты агентства отметили, что средняя стоимость иностранных автомобилей на вторичном рынке снизилась: в текущем месяце она составила 1 480,6 тысяч рублей, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце.

Наиболее часто встречающиеся на вторичном рынке зарубежные автомобили:

Kia Rio — компактный седан от южнокорейского бренда Kia Motors, которым владеют чаще всего; Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль от южнокорейской компании Hyundai Motors; Volkswagen Polo — модель от немецкого концерна Volkswagen; Skoda Rapid — автомобиль чешского производителя Škoda Auto.

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