Самые востребованные иностранные автомобили на вторичном рынке, стоимостью от 1 млн рублей в марте 2025.

В ходе проведенного исследования был составлен список подержанных иномарок, которые россияне предпочитают покупать. Учитывались автомобили, цена которых составляла примерно 1 миллион рублей, а возраст около девяти лет. Рейтинг формировался на основе количества объявлений, опубликованных о продаже.
Эксперты агентства отметили, что средняя стоимость иностранных автомобилей на вторичном рынке снизилась: в текущем месяце она составила 1 480,6 тысяч рублей, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце.
Наиболее часто встречающиеся на вторичном рынке зарубежные автомобили:
- Kia Rio — компактный седан от южнокорейского бренда Kia Motors, которым владеют чаще всего;
- Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль от южнокорейской компании Hyundai Motors;
- Volkswagen Polo — модель от немецкого концерна Volkswagen;
- Skoda Rapid — автомобиль чешского производителя Škoda Auto.
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