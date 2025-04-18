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Самые востребованные иностранные автомобили на вторичном рынке, стоимостью от 1 млн рублей в марте 2025.

Рейтинг подержанных иномарок: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Средняя цена на вторичном рынке снизилась до 1480,6 тыс. руб. Раскрыты ТОП-10 электрокаров Европы.
А
Антон Звонкий
18.04.2025, 12:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В ходе проведенного исследования был составлен список подержанных иномарок, которые россияне предпочитают покупать. Учитывались автомобили, цена которых составляла примерно 1 миллион рублей, а возраст около девяти лет. Рейтинг формировался на основе количества объявлений, опубликованных о продаже.

Эксперты агентства отметили, что средняя стоимость иностранных автомобилей на вторичном рынке снизилась: в текущем месяце она составила 1 480,6 тысяч рублей, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце.

Наиболее часто встречающиеся на вторичном рынке зарубежные автомобили:

  1. Kia Rio — компактный седан от южнокорейского бренда Kia Motors, которым владеют чаще всего;
  2. Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль от южнокорейской компании Hyundai Motors;
  3. Volkswagen Polo — модель от немецкого концерна Volkswagen;
  4. Skoda Rapid — автомобиль чешского производителя Škoda Auto.

Ранее на нашем портале был опубликован ТОП-10 электрокаров, которые пользуются огромным спросом в Европе.

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