Самые доступные пикапы среди новинок на российском авторынке в начале 2025 года

УАЗ «Пикап»

Первую строчку рейтинга занимает российский УАЗ «Пикап», что не является сюрпризом. Несмотря на увеличение цен, это единственный пикап в РФ, стоимость которого не превышает 2 млн рублей. В настоящее время автомобиль доступен за 1 805 000 рублей.

Управляется машиной 2,7-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Он работает в паре с механической коробкой передач. Конструкция и дорожный клиренс автомобиля позволяют преодолевать небольшие препятствия. По уровню опций и комфорта модель сопоставима с популярным внедорожником «Патриот».

Sollers ST6

На второй позиции в списке находится модель от компании Sollers. Пикап ST6 в комплектации Comfort доступен по цене 2 528 000 рублей. Этот автомобиль проявляет себя достойно в бездорожье благодаря сочетанию 176-сильного двигателя, МКПП и полного привода. Кабина автомобиля двухрядная, с комфортным пространством как на передних, так и задних сиденьях. В салоне можно увидеть головное устройство средних размеров и классическую аналоговую приборную панель.

Фото: Carsweek.ru

Dongfeng DF6

Тройку лидеров замыкает пикап от китайского бренда DF6. В настоящее время стоимость автомобиля начинается от 2 950 000 рублей. Отметим, что данная цена актуальна для моделей 2023 года выпуска, в то время как за машину 2024 года уже придется отдать не менее 3 млн рублей. Модель оснащена дизельным двигателем мощностью 163 л.с., который работает с механической коробкой передач и четырьмя ведущими колесами.

Фото: Carsweek.ru

JAC T8

Модельный ряд пикапов JAC в России подвергся существенным изменениям за последние 1,5 года. Модель T6 больше не предлагается, а вот пикап JAC T8 представляет собой интересную альтернативу. Внешне автомобиль выглядит свежо, оборудован современным головным устройством и небольшим цветным дисплеем приборов. В версии Full Extra JAC T8 оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с. В паре с ним работают МКПП и полный привод. Стоимость модели начинается от 3 259 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

JAC T8 Pro

Пятерку лидеров замыкает автомобиль компании JAC. Модель T8 Pro имеет массивный внешний вид, который понравится любителям крупных американских пикапов. Под капотом установлен 2,4-литровый двигатель, развивающий мощность 204 л.с. Совмещается он с механической коробкой передач и полным приводом. За версию Full Extra на данный момент придется заплатить 3 279 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Great Wall Poer King Kong

Шестое место в нашем обзоре занимает самый крупный пикап - Great Wall Poer King Kong. Этот автомобиль сочетает в себе отличные внедорожные характеристики, хорошую грузоподъемность и стильный внешний вид. Начальная версия автомобиля оснащена 2,0-литровым двигателем, который работает с МКПП. Даже в самых дорогих версиях этой модели предусмотрена механическая трансмиссия. Предусмотрены полный привод и понижающая передача. Длина пикапа достигает 5 641 мм, поэтому его использование в городских условиях требует тщательного планирования.

Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова, включая фирменный голубой и яркий красный. Стоимость базовой версии автомобиля составляет 3 299 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

JAC T9

Флагман среди пикапов в линейке JAC занимает 7-е место в списке самых доступных моделей в России. Технически эта модель сильно отличается от предыдущих участников рейтинга. В отличие от них, здесь используется автоматическая коробка передач. Двигатель бензиновый объемом 2,0 литра, мощность которого достигает 224 л.с. Привод - полный. Оборудование комплектации Explore включает беспроводную зарядку для смартфонов, современное головное устройство, люк на крыше, рейлинги, кожаную обивку руля. Цена на JAC T9 в настоящее время начинается от 3 499 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Great Wall Poer

Восьмое место занимает комфортабельный пикап Great Wall Poer. По размерам он уступает модели King Kong, но обладает своими преимуществами. Одним из них является наличие автоматической коробки передач, доступной в двух версиях, в то время как базовая комплектация за 3 549 000 рублей предлагает 6МКПП. Двигатель объемом 2,0 литра выдает 150 л.с. Еще одним преимуществом по сравнению с моделью King Kong является наличие блокировки дифференциалов. Длина пикапа составляет 5 403 мм, а межосевое расстояние - 3 230 мм. Потребление топлива в смешанном цикле - 9,9 литра на 100 км.

Фото: Carsweek.ru

Foton Tunland G7

На девятой строчке находится комфортабельный пикап Foton Tunland G7. Этот автомобиль 2024 года выпуска доступен от 3 725 000 рублей. Модель отличают современные технологии. В салоне присутствует крупное головное устройство с сенсорным экраном. Панель приборов выполнена в стильном дизайне. Двигатель объемом 2,0 литра мощностью 163 л.с. является дизельным. В паре с ним работает АКПП и четыре ведущих колеса. Салон автомобиля обит искусственной кожей, оснащен датчиками дождя и света. Внешний вид пикапа яркий и привлекательный, привлекая внимание на дороге.

Фото: Carsweek.ru

Mitsubishi L200

Замыкает список на 10-й позиции Mitsubishi L200, цена которого уже достигает 5 200 000 рублей. Это рестайлинг пятого поколения, который пока не поступил официально в продажу в РФ. Самая доступная версия включает в себя двигатель объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с., работающий с автоматической трансмиссией и полным приводом. Также присутствуют система климат-контроля, камера заднего вида, датчики дождя и света.

Фото: Carsweek.ru

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