Самые доступные электромобили в России: рейтинг из 10 моделей

Hongqi E-QM5

В лидерах рейтинга седанов от компании Hongqi находится модель E-QM5. Премиальный бренд представил автомобиль, который может заинтересовать не только ценителей роскоши, но и широкую аудиторию. Стоит отметить, что в России в настоящее время доступны только автомобили 2022 года выпуска.

Комплектация Enjoy Edition оснащена двигателем мощностью 136 л.с. и имеет запас хода до 431 км, что делает эту модель отличным выбором для повседневных поездок.

BYD Seagull

BYD представил небольшой хэтчбек Seagull в комплектации Fly, доступный по цене от 2 200 000 рублей. Данный электрокар предлагает доступное решение для тех, кто ценит экологичность и экономию. С мощностью двигателя 75 л.с. и запасом хода 405 км, этот автомобиль привлекателен своей ценой и функционалом.

Baojun Kiwi EV

Миниатюрная модель Baojun Kiwi EV до сих пор представлена на российском рынке. Единственный доступный экземпляр отличается оригинальным дизайном и стоит 2 470 000 рублей. С мощностью 54 л.с. и запасом хода 305 км, этот автомобиль является хорошим выбором для городских поездок.

Evolute i-PRO

Отечественный электрический седан Evolute i-PRO занимает четвертое место в рейтинге. Стоимость базовой версии этой модели, выпущенной в 2023 году, начинается от 2 990 000 рублей. Мощность двигателя 150 л.с. обеспечивает отличную динамику и экономичность, а запас хода до 433 км делает этот автомобиль привлекательным для путешествий.

Honda e:NP1

В ТОП-5 входит кроссовер Honda e:NP1 от компании Honda. Мощный двигатель мощностью 204 л.с. и запас хода до 510 км делают эту модель одной из лучших в своем классе. Современный салон с вертикальным планшетом и цена 3 200 000 рублей делают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупателей.

Амберавто А5

Новый электрический седан Амберавто А5, начавший производство в 2024 году, отличается стильным дизайном и современной начинкой. Мощность 450 л.с. и запас хода 450 км делают эту модель привлекательной для ценителей комфорта и инноваций. Цена на данный автомобиль составляет 3 399 000 рублей.

Weltmeister W6

На седьмом месте рейтинга расположился кроссовер Weltmeister W6. С мощностью 218 л.с. и запасом хода 520 км, этот автомобиль предлагает комфорт и функциональность. Несмотря на то, что в России доступны только модели 2021 года, цена делает эту машину привлекательным вариантом на рынке.

BYD Yuan

Сразу за кроссовером Weltmeister W6 следует BYD Yuan. Этот автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 204 л.с. и имеет запас хода до 510 км. Цена на данный автомобиль составляет 3 499 000 рублей. Стильный дизайн и хорошие технические характеристики делают эту модель популярной.

Ora O3

Электрокар Ora O3 с ярким дизайном и мощностью 171 л.с. предлагается по цене 3 499 000 рублей. С запасом хода 500 км и передним расположением электродвигателя, этот хэтчбек привлекателен для городских поездок и дальних путешествий.

Xpeng P5 550

В ТОП-10 входит современный автомобиль Xpeng P5 550, предлагающий множество опций и стильный дизайн. Мощность 211 л.с. и запас хода 550 км делают эту модель одной из лучших на рынке. Цена на версию 550G составляет около 3 600 000 рублей.

Ранее наш портал рассказывал о самых доступных автомобилях на российском рынке летом 2024 года, сосредоточившись в основном на отечественных моделях.