Самые востребованные в Европе электромобили: рейтинг лидеров

По последним данным, в феврале текущего года в странах ЕАЭС было приобретено 966 300 новых электромобилей. Хотя объем продаж снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерес к электрокарам на европейском рынке продолжает стремительно расти. Европейцы все активнее переходят с традиционных бензиновых машин на более экологичные варианты.

Неизменным лидером рынка электромобилей уже несколько лет подряд остается компания Tesla. Продажи моделей этого производителя в два раза превышают результаты конкурентов. Только за 2024 год было реализовано 209 тысяч новых электрокаров этого бренда, сообщает информационное агентство Tarantas.news.

ТОП-10 наиболее продаваемых электромобилей на европейском рынке:

Tesla Model Y — кроссовер, который приобрели 8 790 автовладельцев.

Tesla Model 3 — седан этого популярного бренда занял второе место, на него остановили свой выбор 6 834 покупателя.

Volkswagen ID.4 — этот автомобиль оказался на третьем месте в списке лидеров, 6 172 человека стали обладателями данной модели.

Renault 5 E-Tech — хэтчбек в ретро стиле, который нашел 5 659 покупателей.

Volkswagen ID.7 — пятидверный лифтбек с вместительным багажником завершил лидерскую пятерку, количество проданных автомобилей составило 5 432 единицы.

Также в рейтинг входят:

Volkswagen ID.3 — общее количество проданных автомобилей 5 384.

KIA EV3 — 5 376 единиц.

Citroën ë-C3 — 5 156 проданных машин.

Skoda Enyaq — 4 682 единицы.

BMW iX1 — 4 370 проданных автомобилей.

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