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Самые востребованные в Европе электромобили: рейтинг лидеров

Продажи электромобилей в ЕАЭС растут, лидером остается Tesla. ТОП-10 моделей: Tesla Model Y, Model 3, Volkswagen ID.4 и другие популярные авто.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 11:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По последним данным, в феврале текущего года в странах ЕАЭС было приобретено 966 300 новых электромобилей. Хотя объем продаж снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерес к электрокарам на европейском рынке продолжает стремительно расти. Европейцы все активнее переходят с традиционных бензиновых машин на более экологичные варианты.

Неизменным лидером рынка электромобилей уже несколько лет подряд остается компания Tesla. Продажи моделей этого производителя в два раза превышают результаты конкурентов. Только за 2024 год было реализовано 209 тысяч новых электрокаров этого бренда, сообщает информационное агентство Tarantas.news.

ТОП-10 наиболее продаваемых электромобилей на европейском рынке:

  1. Tesla Model Y — кроссовер, который приобрели 8 790 автовладельцев.

  1. Tesla Model 3 — седан этого популярного бренда занял второе место, на него остановили свой выбор 6 834 покупателя.

  1. Volkswagen ID.4 — этот автомобиль оказался на третьем месте в списке лидеров, 6 172 человека стали обладателями данной модели.

  1. Renault 5 E-Tech — хэтчбек в ретро стиле, который нашел 5 659 покупателей.

  1. Volkswagen ID.7 — пятидверный лифтбек с вместительным багажником завершил лидерскую пятерку, количество проданных автомобилей составило 5 432 единицы.

Также в рейтинг входят:

  1. Volkswagen ID.3 — общее количество проданных автомобилей 5 384.

  1. KIA EV3 — 5 376 единиц.

  1. Citroën ë-C3 — 5 156 проданных машин.

  1. Skoda Enyaq — 4 682 единицы.

  1. BMW iX1 — 4 370 проданных автомобилей.

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