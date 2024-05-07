Тонирование передних стекол автомобиля: мнение эксперта по этому поводу

Народный избранник поделился информацией о продолжающихся усилиях по вопросу тонировки передних боковых стекол. Согласно его словам, уже ранее было предотвращено ужесточение законодательства в отношении граждан, занимающихся тонированием этих стекол. В настоящее время за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а также возможны предписания о удалении тонировки сроком до суток.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что его новая инициатива является ответом на многочисленные просьбы водителей России, особенно тех, кто живет на юге страны. Он подчеркнул, что в условиях жаркой погоды тонировка способствует созданию комфортных условий для управления автомобилем, снижая нагрузку на его ресурсы и улучшая процесс вождения.

Ярослав Нилов также отметил, что запрет на тонировку передних стекол в России существует давно, и МВД связывает его с борьбой за безопасность. В некоторых штатах США, наоборот, предусмотрен штраф за отсутствие тонировки. Депутат выразил надежду на то, что его инициатива поможет найти компромиссное решение на этот счет.

Член Общественного совета МВД России Игорь Моржаретто отметил, что подобные предложения о тонировке стекол поступают в Госдуму примерно 2-3 раза в год. Он подчеркнул, что на его взгляд нет необходимости в изменении существующих правил, так как они уже достаточно лояльны. Эксперт также упомянул, что в некоторых странах наказания за излишнюю тонировку гораздо строже, чем в России, и выразил мнение, что изменение правил в данном случае нецелесообразно.