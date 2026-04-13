Томбасис: На внесение изменений в правила требуется время

FIA анализирует причины аварии Оливера Бермана в Сузуке и готовит изменения правил для повышения безопасности перед этапом Формулы 1 в Майами.
Демид Поршнев
13.04.2026, 13:12·1 мин
single
Директор FIA по гонкам на одноместных автомобилях Николас Томбасис прокомментировал ситуацию после аварии Оливера Бермана, произошедшей на трассе в Сузуке. Он подчеркнул, что Федерация намерена тщательно подойти к вопросу принятия дальнейших решений.

Томбасис отметил, что инциденты на высокой скорости всегда связаны с определёнными угрозами. По его словам, значительная разница в скорости между машинами была заранее признана потенциальным риском в определённых обстоятельствах. Вопрос безопасности вновь обострился после произошедшего инцидента.

Также Николас Томбасис пояснил, что любые поспешные изменения в правилах могут обернуться негативными последствиями или создать новые сложности. Поэтому, по мнению директора FIA, стоит уделить анализу достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение. Он отдельно подчеркнул, что приоритет номер один для организации — это безопасность.

Ожидается, что на следующей неделе FIA проведёт встречу с представителями команд, на которой будут рассмотрены возможные поправки. Итоговые изменения планируют согласовать до возобновления сезона в Майами.

