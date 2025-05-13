Том Коронель рассказывает о тестах Макса Ферстаппена на Нордшляйфе

Голландский гонщик Том Коронель поделился интересной информацией о недавних тестах Макса Ферстаппена, который использовал псевдоним Франц Херманн во время тренировок на северной петле Нюрбургринга.

Коронель упомянул, что во время тестов, которые прошли на Нюрбургринге на прошлой неделе, сам также принимал участие в гонке, в которой не смог участвовать Ферстаппен из-за отсутствия лицензии. Для езды на Нордшляйфе требуется специальное разрешение, которое гонщик еще не получил. Однако в пятницу ему удалось провести тесты.

По слухам, говорили, что гонщик команды Red Bull установил неофициальный рекорд круга, проехав его за 7 минут 56 секунд. Коронель, который пригласил своего сына, также молодого перспективного гонщика, чтобы тот увидел выступление Ферстаппена, заявил, что верит в эту информацию.

Сам Том Коронель подчеркнул, что у Макса быстрее машина класса GT3, и они реально могут достигать времени чуть менее восьми минут. Когда гонщик зашел к Ферстаппену, его сопровождали телохранители, которые внимательно следили за доступом к нему, чтобы избежать фотографов и видеокамер. Тем не менее, как только стало известно, что Макс проведет тренировку на Нордшляйфе, на месте сразу же появилось множество журналистов, что привело к настоящему ажиотажу и шуму вокруг гонщика.