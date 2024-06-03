Главная Новости Электромобили Громак раскритиковал сборку электрокаров из Китая, утверждая, что «только привинтили колеса»
Новости

Громак раскритиковал сборку электрокаров из Китая, утверждая, что «только привинтили колеса»

Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак выступил с инициативой установить четкий критерий локализации для производителей электрокаров, желающих получить субсидии от государства.
А
Антон Звонкий
03.06.2024, 11:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак выступил с инициативой установить четкий критерий локализации для производителей электрокаров, желающих получить субсидии от государства.

Мнения отечественных автоэкспертов по поводу заявления топ-менеджмента «АвтоВАЗа» разделились. В свою очередь, Минпромторг заявил о намерении сократить финансовую поддержку производителям электрокаров, которые не используют российские детали.

Сергей Громак, выступая на круглом столе в Совфеде, раскритиковал действующий подход, при котором все производители электрокаров получают равные возможности для доступа к государственным средствам, выделенным на развитие электрического транспорта. В настоящее время как электромобиль, полностью произведенный в России, так и китайский электрокар, с минимальной локализацией, имеют одинаковые права на льготное кредитование. Такую ситуацию Громак назвал "фейковой".

Сам «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство электрический Lada Largus до конца текущего года, что объясняет повышенный интерес компании к данной теме.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о презентации «КамАЗом» более доступной и мощной модели грузовика из семейства К5.

Источник

Китайские автомобили (96)Электромобили (178)Электрокар (53)Китайские (149)Сборка (29)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация