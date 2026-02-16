АвтоВАЗ раскрыл подготовку к выпуску новой модели «Лада» с точностью до 0,2 миллиметра

«АвтоВАЗ» активно ведет подготовку к запуску в серийное производство нового кроссовера LADA Azimut. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании, на предприятии внедрили высокоточный калибр для проверки геометрии компонентов экстерьера и интерьера будущей модели.

По словам представителей концерна, данный калибр выполнен в виде образца кузова, изготовленного на основе трехмерной модели и обладающего точностью до 0,2 миллиметра. Масса эталонной конструкции, выполненной из алюминия, превышает 5 тонн.

Производственный процесс предполагает установку отдельных элементов на калибр, что позволяет специалистам не только визуально оценить соответствие детали, но и с помощью специальных щупов и 3D-сканеров проводить детальные замеры правильности сочленения компонентов. Только для LADA Azimut разрабатывается более 800 оригинальных деталей, причем примерно 130 из них определяют общее впечатление от внешнего вида автомобиля.

Использование подобных высокоточных калибров в свое время было реализовано на проектах LADA Vesta и LADA Iskra. Как отмечают на предприятии, такие тяжелые эталонные образцы дают возможность объективно и математически точно анализировать качество будущих авто на этапе перехода в производство.

«Благодаря калибру можно объективно выявить и измерить малейшие отклонения, и на этапе подготовки производства внести необходимые коррективы в технологию или оснастку, чтобы гарантировать соответствие деталей эталонному образцу. Это обеспечивает высокий и стабильный уровень качества будущих автомобилей LADA Azimut», — подчеркнули в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в рамках подготовки к началу производства уже собрал в тестовом режиме 217 кузовов новой модели. Такой информацией поделился руководитель проекта отдела сварки кузова Игорь Шишкин во время визита президента компании Максима Соколова на завод в Тольятти.

Как отметил специалист, по геометрическим параметрам качество кузовов уже практически соответствует стандартам серийных автомобилей. На этих прототипах инженеры компании тестируют и оттачивают процессы штамповки и сварки. Кроме того, панели кузова первых образцов LADA Azimut изначально изготавливались с использованием промышленной оснастки, что позволило значительно сократить сроки и расходы на дальнейшее продвижение проекта к массовому производству.

Старт серийного производства LADA Azimut запланирован на третий квартал текущего года. Выход модели на рынок ожидается в четвертом квартале. При этом ценники на новинку будут объявлены непосредственно перед началом продаж, как ранее сообщал руководитель концерна Максим Соколов.

Кроме того, по информации представителя компании, новый кроссовер LADA Azimut получит ряд преимуществ по сравнению с китайскими аналогами. Среди ключевых особенностей отмечаются уникальные решения в дизайне, улучшенная комплектация и комплексная адаптация к российским условиям эксплуатации. Как заверяют на предприятии, в этом аспекте кроссовер, по мнению Корниенко, не уступит конкурентам.

Автор: Иван Бахарев