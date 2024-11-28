Тим Майер о будущем FIA: "У них закончится персонал"

Перед Гран При Катара в FIA произошли изменения: уволили одного из опытных стюардов – Тима Майера, сына основателя McLaren Тедди Майера. Это уже не первое увольнение, связанное с Мохаммедом бен Сулайемом, президентом FIA. В интервью британским СМИ Майер выразил обеспокоенность относительно будущего федерации из-за ухода опытных специалистов.

Тим Майер высказал своё мнение: «Я был шокирован, узнав об увольнении Джанет Танн, директора гонок Формулы 2 после перевода Руя Маркеша в Формулу 1. Она является примером специалиста, которого мы хотели бы видеть в FIA, лучшим представителем нового поколения гоночных директоров. Я не в курсе всех обстоятельств, но заменить её будет сложно».

Теперь Руи Маркешу придётся справляться с обязанностями гоночного директора как в Формуле 1, так и в Формуле 2. Это непростая задача. Я знаю, насколько она трудоемкая. Я восхищаюсь Руем, но сейчас на него будет огромное давление.

Опытных гоночных директоров с «платиновой» лицензией в FIA не так уж и много. Я один из них. Это огромная ответственность, и если ты выполняешь свою работу на высшем уровне, то просто строишь планы по решению задач. В FIA действительно иссякают кадры, способные справляться с такой работой.

Мохаммед бен Сулайем принял решение вмешаться в наказание гонщиков за нецензурную лексику. Иногда он лично высказывал своё мнение по этому поводу. Однако часть стюардов занимается прежде всего обеспечением соблюдения правил. Хотя технически грубые выражения запрещены, стоит ли наказывать гонщиков за лёгкую брань? Для многих из них английский – не родной язык, и в начале карьеры в картинге это первые слова, которые они выучили на английском. Возможны иные способы решения подобных проблем, если не желаешь демонстрировать свою власть».

Тим Майер был уволен во вторник по смс от одного из помощников Бен Сулайема. Для организации, которая зависит от волонтёров, такой способ увольнения ведущего специалиста не отражает руководство федерации с лучшей стороны».

Причиной увольнения стал конфликт интересов с FIA, после того как Майер представлял интересы организаторов трассы в Остине. Владельцы и промоутеры трека были оштрафованы на полмиллиона евро за допуск болельщиков на трассу, хотя на Гран При Канады за аналогичное нарушение иметь лишь предупреждение.

Майера исключили из состава стюардов на Гран При Сан-Паулу, а позже и уволили. По словам Майера: «Формальной причиной был назван конфликт интересов с FIA, так как я защищал интересы организаторов. Но на самом деле меня уволили по другой причине. Более 12 лет я работал на FIA в качестве организатора. В этом нет ничего нового».

Ситуация решалась мирно, но он всё равно был расстроен и уволен. После 15 лет работы стюардом, проведения обучения других специалистов и сотен часов добровольной работы на других постах, он получил смс от одного из помощников Бен Сулайема».