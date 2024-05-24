Необычный BMW Z4 в стиле 507: пропорции играют ключевую роль

Икона для многих — BMW 507, владельцем которой был знаменитый Элвис Пресли. 65 лет спустя появилась современная интерпретация этой легендарной модели, основанная на новом BMW Z4 G29. Однако, угодить всем вкусам — совсем другая история.

Родстер Estella-Fahrzeugtechnik Tender 5.7 имеет карбоновое кузовное покрытие, изготовленное при сотрудничестве с ds-Fasertechnik GmbH. Хотя он и не очень напоминает оригинальную 507 модель с своей решеткой, напоминающей усатую губу, и острыми фарами, но кузов помогает сохранить винтажный дизайн, воплощая дух оригинала.

Интерьер полностью перетянут, но все еще присутствуют современные элементы BMW. Экраны на панели приборов и знакомая центральная консоль сложно скрыть под слоем мягкой кожи.

Под капотом установлен двигатель B58 от BMW. Турбированный 3,0-литровый рядный шестерка обычно развивает 335 лошадиных сил и 368 фунт-футов крутящего момента. Однако в 5.7 было сделано несколько улучшений, таких как увеличенный турбонагнетатель, замененный впуск и новая выхлопная система, что увеличило мощность до 500 л.с. и 479 фунт-футов крутящего момента.

Tender 5.7 украшают 20-дюймовые колеса Alpina и полностью регулируемые амортизаторы. Estella-Fahrzeugtechnik выпустит всего 15 экземпляров, каждый в уникальной цветовой гамме. Компания сообщает, что уже были забронированы два слота. Цена стартует от 288 000 долларов (312 543 по текущему обменному курсу).

Понравился ли вам дизайн? Как бы вы специфицировали свой автомобиль? Дайте нам знать в комментариях ниже.