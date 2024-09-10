Это детское автокресло Volkswagen выглядит, как будто на нем надета куртка

Традиционная встреча GTI Meeting для поклонников спортивной компактной модели — явление, которое берёт своё начало в начале 1980-х и проходит ежегодно в Вёртерзее, переезжая в Вольфсбург в 2024 году. Volkswagen пытается создать аналогичную традицию для полностью электрической модели ID.3 GTX с мероприятием ID. Meeting в Локарно, Швейцария. В этом году был создан уникальный автомобиль, объединивший два типа хот-хэтчбеков.

Этот ID.3 GTX Fire+Ice — это дань второму поколению Golf Fire and Ice, от которого было выпущено 16 700 единиц. Из-за высокого спроса VW пришлось увеличить объем производства по сравнению с оригинальными 10 000 единицами. Специальное издание 1990-х было выпущено в различных вариациях, одна из которых была основана на GTI. Подобно оригиналу, электромобиль представляет собой совместное усилие автопроизводителя и мюнхенского модного бренда Bogner.

Хотя трехслойное покрытие краски с особыми стеклянными бусинами является главным привлекательным моментом, нас заинтересовало что-то ещё. Зайдя внутрь, можно заметить, что передние сиденья будто встроены в куртки. Отодвинув молнии, можно увидеть другую обивку, напоминающую ткань, использованную десятилетия назад в Golf Fire and Ice. Сиденья — самое крутое в интерьере, поскольку остальное — стандартный ID.3: большой планшет, выдающийся из приборной панели, и минимальное количество традиционных выключателей.

VW попытался разнообразить интерьер, поместив логотипы огня и льда на педали акселератора и тормоза. На обычном ID.3 на них изображены значки play и pause. Тему огня и льда подчеркивают красные и синие акценты, а также лазерная гравировка с узором "Fire + Ice" по всему салону. Этот ID.3 GTX останется уникальным автомобилем, поскольку не планируется выпуск лимитированной серии.

Электрическому ID.3, который не предназначен для Америки,, возможно, не удастся дожить до второго поколения, поскольку VW уже намекает, что его место займет исключительно электрический Golf Mk9. Иронично, что несколько лет назад ID.3 заменил e-Golf.

Ранее в этом году технический директор компании Кай Грюниц заявил: "У нас недостаточно места для двух или трех различных моделей, которые могли бы заинтересовать одного и того же клиента. Мы начали работать над полностью электрическим Golf. У нас есть конкретные идеи о том, как он будет выглядеть, но посмотрим, как разовьется рынок".

Следующее поколение Golf ожидается к концу десятилетия, а текущая бензиновая модель, возможно, продержится до 2035 года. Если это произойдет, VW будет продавать два разных поколения Golf в течение нескольких лет.