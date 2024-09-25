Продается классический пинбол "Индианаполис 500": настоящая ностальгия!

Вспоминаете, как раньше с удовольствием проводили часы за игровыми автоматами в местных игровых залах, без устали нажимая на две маленькие кнопки сбоку, наивно надеясь побить рекорд? Автоматы с пинболом уже не так популярны, как раньше (к сожалению), но если вам ностальгично по серебряным шарикам, отскакивающим от бамперов, то скоро состоится удивительный аукцион ретро-пинбола.

Аукционный дом Bonhams проведет торги в городе Кнокке-Хейст, Ле Заут, Франция 6 октября, на которых будет выставлен этот ретро-пинбол Indianapolis 500. Он полностью восстановлен, и оценки показывают, что его цена может составить от $6 700 до $10 000. И без стартовой цены.

Фото: Motor1.com Bonhams

Упомянутый пинбол был выпущен компанией Bally в 1995 году. Bally начала производить пинболы задолго до этого, еще в 1932 году под именем Ballyhoo, и по сей день продолжает своё существование (хотя сегодня она больше занимается спортивным развлечением, чем пинболом).

Долгое время ведущий гонок на IMS Том Карнеги озвучивал эту игру, а размеры автомата составляют 70,1 дюйма в высоту, 55,1 дюйма в длину и 29,5 дюйма в ширину; так что начинайте освобождать место в своей комнате отдыха уже сейчас. Интернет-база данных по пинболу — настоящая вещь, поверьте или нет — оценила его "Оценка веселья" на 7,9 из 10.

На аукционе не указано, кто и когда восстанавливал этот винтажный автомат, но, судя по объявлению, он находится в идеальном рабочем состоянии. На боковой панели присутствуют ретро-графика IndyCar, масштабная модель автомобиля IndyCar под стеклом и полностью восстановленное искусство внутри автомата с трофеем IndyCar в центре внимания.

Это потрясающе. Вам это нужно.