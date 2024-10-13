Двигатель V-16 изготовлен из 16 бензопил

Представляем вам команду Garage 54. Эти ребята на следующем уровне абсурда, ответственные за создание поршней из пластика, использование газовых амортизаторов от офисных кресел в качестве элементов подвески и установку механических ног на Ладу. Прошло какое-то время с момента нашего последнего визита к их безумным трюкам, и что мы обнаружили? Бензопилы. Много бензопил.

Речь идет о бензопилах Hüter BS-62, каждая из которых оснащена двухтактным двигателем объемом 58 куб.см, развивающим 4,5 лошадиных силы. Умножьте это на 16, и вы получите монструозный агрегат объемом 928 куб.см, который, теоретически, должен выдавать в сумме 72 лошадиные силы. Однако, после просмотра сборки, у нас возникли опасения относительно потери мощности из-за паразитных эффектов.

Фото: Motor1.com

Чтобы создать данный V-16, команда просто изготовила стальную раму, чтобы отдельные двигатели могли быть установлены в форме V, по восемь на каждый банк. Кабель соединяет все дроссели, поэтому они работают примерно с одинаковой скоростью, и шестерни с муфтами сварены на каждом маленьком коленчатом валу. Они приводят в движение мощный вал с помощью не менее 16 ремней, объединяя всю мощность в одной точке. Двигатель Лада, разобранный на части, пожертвовал маховик на благое дело, позволяя установить механическую коробку передач.

Мы даем заслуги команде Garage 54. Все это соединено с помощью одного стартера, и это действительно работает. Конечно, есть некоторые незначительные течи топлива. И некоторые двигатели кажется действительно начинают самостоятельно расшатываться. В видео упоминается несколько сессий проб и ошибок в попытках настроить все, и честно говоря, в конце концов это все еще выглядит не совсем завершенным.

К сожалению, мы еще не видим его установленным в автомобиле, но обещание остается на будущее видео. Но с вибрациями, весом измененного мощного вала, маховика, коробки передач и всеми этими резиновыми ремнями, поглощающими мощность, мы будем удивлены, если даже самая дряхлая Лада сможет двигаться, не заглушив двигатель. Но если кто-то сможет это сделать, то это команда Garage 54.