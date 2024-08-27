Когда-то это был Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck является одним из самых безопасных, прочных и мощных грузовиков на планете. Но после просмотра этих изображений, мы уже не так уверены. Этот обломок изогнутого металла когда-то был Cybertruck до того, как попал в серьезное ДТП. Теперь его выставляют на аукционе на сайте по продаже автомобилей с повреждениями IAAI — для тех отважных душ, кто мог бы восстановить его.

В аукционном лоте мало подробностей. IAAI утверждает, что грузовик попал в "столкновение" (очевидно) и что основные повреждения от "полного ожога" (снова очевидно). Большая часть передней части грузовика полностью отсутствует, и кажется, что передний мост чисто отломился в аварии.

Вид сзади не вызывает никаких положительных эмоций. Вся задняя бампер отсоединена от кузова, а крышка кузова и багажника отсутствуют, обнажая внутренности Cybertruck. Передние шины также полностью отсутствуют, а левая задняя держится буквально на нитке. К удивлению, правая задняя шина, кажется, цела.

Фото: Motor1.com IAAI

Что касается интерьера, его просто нет. Приборная панель едва узнаваема под всей этой заваленной стройкой, экрана нигде нет, а сиденья сгорели до каркасов. Трудно сказать, существует ли вообще заднее сидение.

Но, эй, если вы видеоблогер, ищущий необычный новый проектный автомобиль, или полный мазохист, IAAI вскоре предложит эти остатки Cybertruck на продажу в Хьюстоне, штат Техас. Аукционный дом не указывает дату доступности, но если вас заинтересовало, следите за обновлениями.