Эта двухдверная Ford Bronco Stroppe Edition - прекрасный трибьют Бахи

Презентуем вам новинку от Ford - специальное издание Stroppe для Bronco 2025 года. Этот вариант отличается оранжево-бело-синим экстерьером, вдохновленным Stroppe Baja Broncos 1970-х годов. Официальный запуск запланирован на январь 2025 года.

После ретро-пакета Free Wheeling на рынке появляется еще один современный Ford Bronco с явными узами с прошлым. На этот раз в центре внимания - Baja с 2025 Bronco Stroppe Special Edition, названным в честь Билла Строппа, который создавал Baja Broncos в 1960-х и 1970-х годах. Как и Free Wheeling Package, Stroppe Special Edition представляет собой апгрейд внешности. Однако этот вариант доступен только в очень определенной комплектации.

Он занимает место Bronco Wildtrak на 2025 год, что означает стандартное наличие пакета Sasquatch. Вспомним, что в него входят высокопрочная подвеска HOSS с внутренними амортизаторами с обходным клапаном и 35-дюймовые шины на черных 17-дюймовых дисках с возможностью блокировки бортового обода. Также присутствует отключаемая стабилизационная панель и под капотом двигатель Ford объемом 2,7 литра EcoBoost V-6, развивающий 315 лошадиных сил и 410 фунт-футов крутящего момента. Единственным выбором кузова является двухдверный вариант, а все Bronco Stroppe Special Edition оснащены оранжево-белой раскраской с синей крышей.

Помимо цветовой гаммы, новый специальный Bronco получает уникальные брендированные элементы изнутри и снаружи. Ford добавляет уникальные боковые ступени с интегрированными защитными порогами, а задняя дверь выполнена в матово-черном исполнении. Капот также матово-черный, а оранжевая краска на самом деле - Code Orange, используемая здесь впервые вне семейства Raptor.

«Мы намекали на возвращение Bronco Stroppe Special Edition с нашими гоночными Bronco с возвращением на Baja 1000 с Bronco R в 2020 году», - сказал директор по дизайну в Северной Америке Гордон Платто. «Эта комбинация Code Orange, Oxford White, Atlas Blue и матового черного была выбрана очень обдуманно для наших гоночных автомобилей. Это культовый дизайн, и его история настолько важна для современного Bronco».

Ford не упоминает цену на Bronco Stroppe Special Edition, но скорее всего она будет выше $63 000. Текущая версия Wildtrak стоит от $62 815 в двухдверном исполнении, и разумно ожидать, что специальное издание добавит несколько дополнительных долларов к ценнику. Продажи начнутся в январе 2025 года.

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