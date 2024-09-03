Toyota GR Yaris отмечает победоносный раллийный автомобиль Corolla

В Америке только компактный GR Corolla, но в Европе и других частях мира у GR Yaris есть тот же мощный трехцилиндровый турбированный двигатель. Теперь этот меньший горячий хэтчбек получает специальное издание в Италии, чтобы отметить 53 года с тех пор, как Toyota выиграла свой первый заезд в Чемпионате мира по ралли. Поэтому ограниченная серия супермини стилизована под 1973 году Corolla 1600 Coupe.

Ретро-полосатый дизайн - не единственное изменение, которое внесла Toyota в GR Yaris, так как у яркого хэтчбека также появились кованые диски диаметром 18 дюймов с отделкой Heritage Gold. Блестящие легкосплавные диски обуты в полуслик Pirelli P Zero Trofeo R, поэтому покупатели получают серьезное резину в стандартной комплектации. К сожалению, TGR Italy Limited Edition поставляется исключительно с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Для шестиступенчатой механической коробки передач придется заказать обычный GR Yaris.

Для придания шарма, Toyota добавляет специальные внешние значки и индивидуально пронумерованную табличку внутри. Кроме того, спортивное супермини поставляется в комплекте с сертификатом подлинности, напоминая, что это не обычный GR Yaris. Также в стандартной комплектации включен технический пакет, в который входят парковочные датчики, система мониторинга слепых зон и предупреждение о дорожном движении сзади.

Ограниченная серия TGR Italy не дешевая: Toyota просит €67 500 ($74 500) за GR Yaris ограниченной серии. Говоря о доступности, будет продано всего 51 автомобиль - по одному на каждый год, начиная с триумфа раллийной версии Corolla на гонке Press On Regardless (POR) в Детройте. Канадцы Уолтер Бойс и штурман Дуг Вудс частным образом участвовали в этой гонке и одержали победу на дорогах Мичигана в 1973 году, отметив первую победу Toyota в WRC.

Запрашиваемая цена, безусловно, высока, учитывая, что базовая 2024 GR Corolla стоит $37 635 в Соединенных Штатах. Однако простое пересчет евро в доллары не говорит о всех подробностях. Налоги существенно различаются в Италии, особенно учитывая, что клиенты должны платить налог на добавленную стоимость в размере 22%. НДС в основном является причиной того, что новые автомобили обычно дороже в Европе.

В зависимости от страны покупателю придется заплатить и другие сборы, особенно при покупке модели с высоким выбросом. Поэтому GR Yaris начинается с нереальных €92 290 во Франции, так как налог на CO 2 примерно удваивает цену автомобиля. Автоматическая модель еще дороже.

Если вы готовы выложить такие деньги, Toyota Italia хочет первоначальный взнос в размере €2 500, как только откроются заказы 9 сентября. 51 покупателей также получат нумерованный автомобильный чехол, два VIP-пропуска на сезон 2025 TGR Italy и даже одежду с логотипом TGR Italy. Публичный дебют автомобиля запланирован на октябрь, а поставки начнутся до конца года.

GR Yaris и GR Corolla - единственные модели Toyota, использующие трехцилиндровый турбированный 1,6-литровый двигатель. Однако теперь также есть Lexus. Полноприводный LBX Morizo RR - это усиленный маленький кроссовер с теми же 300 л.с. и 295 фунт-футов крутящего момента. Он также предлагается на выбор между шестиступенчатой механической коробкой и восьмиступенчатым автоматом. Как и GR Yaris, к сожалению, он не поступит в продажу в Америке.