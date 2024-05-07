Сотруднику Tesla выдали рабочую визу месяц назад. Затем его уволили

Радж вернулся из Индии всего месяц назад, после того как получил важную рабочую визу H1B в паспорт в посольстве США в Мумбаи. Виза позволяет ему и другим 85 000 высококвалифицированным иностранным работникам в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM) въезжать и работать в США каждый год. Но после того, как Tesla решила сократить 20% своего глобального персонала в прошлом месяце, Радж остался без работы, и у него осталось всего 60 дней, чтобы найти другую должность или покинуть страну.

В интервью с InsideEVs Радж, чье трудоустройство в Tesla было подтверждено, но здесь он идентифицируется под псевдонимом для защиты от профессиональных последствий, затронул несколько тем, включая то, как происходили увольнения, как они влияют на линии производства одного из Gigafactories, и как безработица усложняет ситуацию для иностранных работников.

Поскольку технологические компании все больше внедряют искусственный интеллект и автоматизацию на фоне сложностей в отрасли, массовые увольнения становятся все более частыми. По данным сайта отслеживания Layoffs.fyi, уже было уволено около 80 000 работников в 2024 году. Ожидается, что этот показатель продолжит расти по мере продолжения увольнений в Tesla на этой неделе; генеральный директор Илон Маск пообещал "жесткое" сокращение штата компании на фоне явного перехода к роботакси и искусственному интеллекту.

“Я был в офисе одним утром в апреле, когда моя электронная почта была заблокирована, и я подумал: 'Что происходит?'”, - сказал Радж. Он занимал должность руководителя в одной из производственных команд Tesla.

“Я слышал, что возникли проблемы с Microsoft”, - сказал он о задержках в электронной почте. “Но потом многие из нас получили письмо, в котором говорилось, что люди, не смогшие войти в систему в тот день, были уволены. Несколько человек из моего отдела и смены были уволены”.

Среди уволенных были как местные сотрудники, так и несколько иностранных работников, включая его.

“Это было всё”, - добавил он. После почти шести лет работы в Tesla ему больше не удавалось войти в систему и вернуться на завод. Эта работа была его первой после окончания аспирантуры, и вокруг нее он построил свою жизнь, которая теперь была перевернута с ног на голову.

Радж и несколько других работников в социальных сетях заявили, что Tesla немедленно прекратила их трудовые отношения. Некоторые из недавних волн увольнений в Tesla были предварительно объявлены в соответствии с Законом о корректировке и переподготовке работников (WARN), который требует, чтобы работодатели определенного размера уведомляли заранее о массовых увольнениях. Пока неясно, были ли поданы уведомления по Закону WARN в последней серии сокращений. По крайней мере, некоторым работникам Tesla сообщили, что их будут сохранять на рабочем месте еще на два месяца.

Несмотря на значительное снижение продаж Tesla в первом квартале, Радж сказал, что оставшиеся производственные команды будут перегружены.

“На других сотрудников-производителей будет огромное давление. Команды по процессам будут затронуты, и некоторые команды даже без руководителей [после последних увольнений], поэтому они будут задаваться вопросом, что происходит”.

Разомкнутость этих увольнений озадачила сотрудников по всем отделам и послала шоковые волны по индустрии электромобилей.

Иногда Радж даже работал сверхурочно, потому что в его отделе было недостаточно сотрудников. “У нас просто не хватало людей. Иногда я работал шесть дней, чтобы догнать производство”, - сказал он. Это было “стрессовое” и “динамичное рабочее окружение”, добавил он.

Теперь, когда его нет на работе, для него найти новую должность не так просто, как для граждан США. “Маленькие компании не очень-то и спонсируют роли менеджеров по производству. Поэтому эти увольнения затрагивают людей вроде нас”, - сказал он.

Исторически американские компании полагались на квалифицированных работников из Китая и Индии, чтобы заполнить пробелы в технологическом секторе. Исследования показывают, что привлечение глобального пула талантов не только помогает этим работникам найти значимую работу, но также добавляет триллионы долларов к экономике США. Но увольнения часто влияют на них неравномерно. Работники по визе H1B получают так называемый "срок милости" в два месяца. Если они не найдут другую работу в этот срок, им придется покинуть страну. В противном случае они рискуют депортацией и постоянным запретом на въезд в США.

Радж говорит, что это очень беспокоит его. Несмотря на то, что он работал в Tesla более половины десятилетия и прожил в США семь лет, его будущее зависит от того, что он сможет достичь за 60 дней после окончания работы. Он не женат, но у него есть вся семья, включая четырех сестер, за которых нужно заботиться.

Несмотря на это, он надеется. “Пришло время двигаться дальше и найти другую должность, вместо того чтобы просто сидеть и думать об увольнениях”, - сказал он.

Если вы пострадали от недавних увольнений в Tesla и у вас есть информация для обмена, свяжитесь с нами. Мы готовы поговорить с вами анонимно и конфиденциально.

Свяжитесь с автором: suvrat.kothari@insideevs.com