Автодом на школьном автобусе с поднятой крышей и гоночной трассой на полу.

Большие автобусы-кемперы давно не появлялись на горизонте. Но этот заслуживает особого внимания. Недавно канал Mobile Dwellings на YouTube представил этот автобус марки International 2007 года постройки Меган и Лэндона. Это не просто выкрашенный автобус с кроватью - здесь все гораздо серьезнее. Крышу увеличили на 18 дюймов, что позволило превратить этот школьный автобус в полноценный дом на колесах для троих членов семьи.

Строительство заняло целый год, и это легко можно понять, осмотрев интерьер. Все начинается спереди, где на место складной двери школьного автобуса установили настоящую домашнюю дверь. Гостиная зона расположена сразу за сиденьем водителя, где два дивана могут превратиться в гостевую кровать.

Фото: Motor1.com

На полу между ними расположена гоночная трасса. Их сын обожает играть с игрушечными гоночными машинками, поэтому они нарисовали довольно сложный трек прямо на полу. Здесь нет скольжения на поворотах, но, мы уверены, этого более чем достаточно для веселых гоночных приключений.

Фото: Motor1.com

Далее идет кухня, и она кажется больше некоторых кухонь в квартирах. Столы настенного крепления складываются, чтобы сохранить пространство, напротив них - столешница из бука с полноценными шкафами и пропановой плитой. Для питания плиты и водонагревателя используются два пропановых баллона по 15 галлонов, хранимые снаружи. 100-галлонный бак для чистой воды и 46 галлонов для сточных вод также установлены.

А вот ванная разделена на две зоны сзади кухни. Одна сторона предлагает душ с скамейкой и люком, а раковина и компостный туалет расположены на другой стороне. "Спальня" сына находится между кухней и ванной, а также там установлена стирально-сушильная машина. Основная спальня занимает большую часть задней секции, откуда можно попасть в гараж на заднем конце. Пара также построила небольшую платформу сзади и большую площадку на крыше для дополнительного пространства.

Изучив Instagram-аккаунт, посвященный их путешествиям, кажется, что они наслаждаются жизнью на дороге. Неудивительно, учитывая что у них есть стильный и уютный автобус, который может отвезти их куда угодно.