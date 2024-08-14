Этот гибридный Targa в радужной расцветке станет самым крутым Порше на Монтерее

Неделя автомобилей в Монтерее, как и каждый год, будет усеяна крутыми Порше. От оригинальных экземпляров до рестомодов, не будет недостатка в удивительных 911, патрулирующих улицы Северной Калифорнии. Но этот безусловно будет самым крутым.

Восстановленная bb-Auto, фирмой по реставрации, возрожденной компанией Galpin Motors в Калифорнии, эта Porsche 911 Targa 1986 года - это не просто яркая краска. Здесь установлен 400-сильный 4,0-литровый воздушно-охлаждаемый 6-цилиндровый мотор от Ed Pink Racing - того же магазина, который поставлял двигатели для ранних "переработанных" 911 от Singer. Но это еще не все.

Также здесь присутствует 110-киловаттный электромотор от Vonnen - тех, кто создал первый гибридный уличный автомобиль 911 - между двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач G50. В совокупности два источника мощности развивают внушительные 550 лошадиных сил. Также здесь есть индивидуальная подвеска "в стиле 997 GT3" с амортизаторами и регулируемыми стабилизаторами, специальные шестипоршневые тормоза Brembo и двухдисковые колеса в стиле Fuchs, обутые в шины Michelin Sport Cup 2.

Необычный радужный дизайн - это не совсем новинка. Впервые он был использован в 1976 году немецкой мастерской, также называемой bb-Auto, на Turbo Targa в сотрудничестве с Polaroid для фотовыставки Photokina того года. Этот забавный дизайн затем был использован на обложках журналов, таких как Auto Motor und Sport и Road & Track.

Салон Targa Hybrid такой же яркий, как и внешность. Современные сиденья, а также обшивка дверей и приборная панель, покрыты впечатляющим ярко-синим материалом. На коврах пола - радужный узор, а на рычаге переключения передач - полированное дерево. Приборы были обновлены и настроены индивидуально, а также установлено электрическое кондиционирование воздуха, чтобы сохранить прохладу в салоне, даже при дополнительном солнечном свете от стеклянной крыши Targa.

"Этот проект - настоящий труд любви, сочетающий в себе классическое наследие Porsche с нашим собственным стилем Galpin", - заявил генеральный директор Galpin Motors Бо Бекман. "Почтить легендарную компанию bb-Auto и продолжить ее наследие с нашей командой было нашей миссией".

Гибридный Targa от bb-Auto сделает свой дебют на Werks Reunion в Монтерее в пятницу, 16 августа. Хотите свой собственный? Заказы принимаются уже сейчас.