Порше 911 Targa принадлежит одному владельцу уже 51 год

Иногда мы сами обманываем себя, когда говорим, что намерены сохранить свой любимый [вставьте любимую марку и модель] навсегда. Во многих случаях появляется что-то более соблазнительное, и мы меняем автомобиль, решив расстаться с возлюбленным спортивным авто, которое обещали сохранить навсегда. Ричард - исключение из правил, ведь он купил свой 911 более полувека назад и до сих пор ездит на нем.

Этот 911T Targa, выпущенный в феврале 1973 года, до сих пор находится у своего первоначального владельца, который купил его новым в апреле 1973 года у дилера в Калифорнии. С учетом дополнительных опций он обошелся ему примерно в $10,000, что по сегодняшнему курсу составляет около $70,000, скорректированных на инфляцию. Это все еще очень недорого, учитывая, что самая доступная по цене Targa начинается от $134,500, а цена на Targa 4 GTS достигает $186,000.

Как можно предположить, 51 год владения автомобилем означает, что у Ричарда много историй, которые рассказать. Он вспоминает, что в какой-то момент 1974 года, всего через год после покупки, произошло столкновение с оленем во время утренней поездки в Лос-Анджелесе со своей подругой. 911 прошел через незначительные изменения за годы, придерживаясь оригинального внешнего вида. В 1991 году, после пятилетнего простоя, машине были установлены расширители арок крыла от 911 Carrera RS 1973 года. Это также включало в себя подгонку заднего бампера для соответствия более широким бедрам.

Задние 16-дюймовые колеса взяты с 1986 года 930 Turbo, в то время как передние диски фактически представляют собой задние 16-дюймовые колеса с 1986 года 944 Turbo. Ричард решил использовать акриловую краску для задних фонарей, чтобы они выглядели как желтые огни моделей Porsche, продаваемых в Европе. У этого 911T Targa также есть алюминиевая задняя крышка багажника, сохраняя обязательные бамперы. Спереди бампер от 911S, а фары - неоригинальные с меньшим количеством хрома по сравнению с оригинальным комплектом.

Несмотря на уважаемый возраст, у этого Porsche до сих пор остаются оригинальные хром и резина на всех участках выше ручки двери. Нижние панели боковин взяты из RS. Откройте багажник, и вы найдете оригинальный коврик, установленный Porsche более 50 лет назад. Предсказуемо, Ричард сохранил набор инструментов, поставляемый вместе с его драгоценностью, а также оригинальный домкрат, руководство владельца, сертификат подлинности, ценник и все сервисные записи.

Сзади установлен двигатель объемом 3,2 литра из аварийного 1986 года 911 с пробегом всего 20,000-25,000 миль. В то время как у машины самой пробег около 130,000 миль, установленный в 1991 году двигатель прошел примерно 15,000 миль. После нескольких модификаций автомобиль развивает около 260-265 лошадиных сил. Внутри все оригинальное, за исключением сидений, руля, радио, козырьков и ковриков. Хотя сиденья не являются оригинальными, эти Recaro с поддержкой поясничного отдела также имеют 51 год.

Этот Porsche с откидным верхом - настоящая капсула времени, проделанная с любовью, и мы не можем представить его у другого владельца.

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