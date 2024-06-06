Porsche 911 с двигателем Формулы-1 развивает мощность 625 л.с.

Компания Lanzante возвращается с новым творением на базе 930 Turbo. Этот автомобиль, получивший название TAG Championship, стал легче и мощнее предыдущей версии уникального британского рестомода. Компания выпустит всего три экземпляра этого нового Porsche, каждый из которых будет символизировать одну из трех побед McLaren в Формуле-1 в 1980-х годах. Официальная презентация автомобилей состоится на этогоднем Фестивале Скорости в Гудвуде.

Автомобили будут оснащены гоночными двигателями TAG TTE P01 объемом 1,5 литра с двойным турбонаддувом, использованными в гонках. Компания Cosworth переработала и собрала данные агрегаты, модернизировав поршни, клапаны и распредвалы, установив легкие титановые турбокомпрессоры, которые прошли сертификацию от McLaren. Также в машине установлен новый воздушный фильтр, улучшенная система охлаждения и модернизированная выхлопная система.

Благодаря новым компонентам и улучшенной системе управления двигателем от Cosworth, мощность двигателя увеличилась до 625 лошадиных сил, а максимальные обороты достигают 10 250 оборотов в минуту, что больше, чем у предыдущей модели Lanzante. Мощность передается на колеса через модифицированную шестиступенчатую механическую коробку передач поколения 993 с индивидуальными передаточными числами, что позволяет автомобилю разгоняться до 200 миль в час.

Тормозная система представлена улучшенными карбон-керамическими тормозами с четырехпоршневыми суппортами спереди и сзади, которые скрыты за 18-дюймовыми магниевыми и карбоновыми дисками, обутыми в резину Michelin Pilot Sport 4.

Помимо увеличения мощности, Lanzante снизила вес, используя углепластик для капота, дверей, крыльев, крыши, бамперов и переднего сплиттера. Теперь вес автомобиля составляет 2 028 фунтов, что на 948 фунтов меньше, чем у оригинального донорского автомобиля.

Lanzante также убрала лишний вес, удалив электропривод зеркал и стекол. Тем не менее, все еще остались некоторые удобства, которые хотелось бы сохранить — в автомобиле установлена легкая система климат-контроля. Пассажиры сидят в легких сиденьях Recaro с шеститочечными ремнями безопасности, а водитель держит в руках руль, обтянутый замшей.

Нет информации о цене TAG Championship, однако можно предположить, что с учетом всех индивидуальных компонентов кузова и незаменимого двигателя, автомобиль не будет дешевым.

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