Этот Mopar Jeep Gladiator ограничен 250 единицами и стоит $72 190

Автопроизводители понимают, что энтузиасты любят настраивать свои автомобили. Mopar предлагает целый ряд улучшений для продукции Dodge, Jeep и Chrysler, и каждый год компания выделяет свой каталог особым образом. Автомобилем этого года стал Jeep Gladiator, ограниченный тираж которого составляет всего 250 единиц, а цена – $ 72 190 (включая плату за доставку в $ 1 895).

Mopar строит свой особенный Gladiator на базе комплектации Rubicon. Он имеет черный экстерьер с топографическими графическими элементами трассы Rubicon на капоте, бортах кузова и задней двери, которые выделены красным цветом и украшены логотипом Jeep Performance Parts.

Фото: Motor1.com

Помимо графического пакета, Gladiator также поставляется с трехчастным кузовом цвета кузова, складным бортовым тентом, спреем для пикапов, передними и задними ручками для захвата, а также специальным бейджем Mopar на задней двери.

Шины Falken всех типов обходят 17-дюймовые алюминиевые диски с черными вставками; однако не все улучшения являются косметическими. У пикапа также есть прочные боковые пороги Mopar и защита решетки с тройным ободом. Двигатель V-6 Pentastar объемом 3,6 литра марки Mopar развивает мощность 285 лошадиных сил и крутящий момент 260 фунт-футов.

Фото: Motor1.com

Салон получил двухцветные сиденья Katzkin черного и красного цветов, причем передние кресла украшены логотипом Mopar. Красные контрастные швы украшают руль, сиденья и приборную панель, а красный подлокотник центральной консоли находится посередине. У пикапа черная отделка потолка и порогов. Специальный значок установлен сразу за рычагом переключения передач, отмечающий ограниченный тираж автомобиля.

Это 14-й год, когда Mopar выпускает ограниченные серии автомобилей, демонстрирующих апгрейды бренда для автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler. Другие интересные новинки от Mopar для Gladiator включают двухдюймовый подъем с амортизаторами Bilstein, диски с возможностью блокировки обода, комплекты для дверей и многое другое.