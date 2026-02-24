McLaren W1 всего за £14,995, но жаль, что вы не сможете на нём ездить

Компания McLaren представила новый гиперкар W1, который стал преемником легендарных моделей F1 и P1 и теперь занимает позицию флагмана марки. Однако приобрести настоящий W1 смогут немногие: цена автомобиля составляет порядка £2 миллионов, а тираж ограничен всего 399 экземплярами по всему миру.

Тем, кто мечтает о собственном W1, но не готов потратить такую сумму, альтернативу предлагает компания Amalgam Collection. Производитель эксклюзивных масштабных моделей создал уменьшенную копию гиперкара в масштабе 1:8. Цена такого коллекционного экземпляра составляет £14,995.

Несмотря на высокую стоимость, модель от Amalgam Collection впечатляет уровнем исполнения. Каждый экземпляр собирается вручную мастерами в Бристоле и требует более 300 часов кропотливой работы. В производстве используют оригинальные CAD-чертежи, цветовые коды и материалы, предоставленные McLaren. Разработка самой модели заняла более 3,000 часов.

Для сравнения: за £14,995 можно приобрести новый Dacia Sandero, причём сэкономить ещё £230, если воспользоваться сервисом Auto Express Buy A Car. Однако модель W1 от Amalgam — это не просто игрушка, а настоящий коллекционный объект. Интересно, что если разделить реальную стоимость гиперкара на восемь, то получится £250,000 за масштабную модель, что делает фактическую цену Amalgam Collection относительно доступной в контексте эксклюзивности.

Модель W1 отличается не только точными пропорциями. Она оснащена рабочими «ножницами» дверями, дистанционно управляемым задним антикрылом и полностью детализированным интерьером и аэродинамическими элементами. Цена указана за версию Launch, которая сама по себе редкость — всего выпущено 199 экземпляров в оттенке Papaya Spark. Для владельцев настоящих W1 доступна услуга индивидуального заказа Tailor Made: модель в точности повторяет конфигурацию их автомобиля, а стоимость начинается от £20,995.

Все экземпляры оригинального McLaren W1 уже раскуплены, несмотря на внушительный ценник. Причина — выдающиеся технические характеристики: новый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой, полностью разработанный инженерами McLaren, развивает 915 л.с. и раскручивается до 9,000 об/мин. Электромотор мощностью 342 л.с. доводит общую отдачу до 1,258 л.с. При массе 1,399 кг удельная мощность составляет 899 л.с. на тонну — это рекорд для автомобилей McLaren.