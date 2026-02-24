McLaren W1 всего за £14 995: «Жаль, что вы не сможете на нём покататься»

Компания McLaren представила новый гиперкар W1, который стал преемником легендарных моделей F1 и P1, заняв место флагмана в модельном ряду бренда. Однако стоимость автомобиля оказалась весьма высокой, что делает его недоступным для большинства поклонников марки.

Тем, кто мечтает о собственном W1, но не готов тратить миллионы, альтернативу предлагает компания Amalgam Collection. Производитель выпустил уменьшенную копию гиперкара — модель McLaren W1, выполненную в масштабе 1:8.

Цена модели составляет £14,995, что едва ли можно назвать бюджетным предложением. На эти деньги можно приобрести, например, новый Dacia Sandero, который стоит на £230 дешевле, а при покупке через Auto Express Buy A Car — и того меньше. Однако, как отмечают представители Amalgam, их модель — это не просто игрушка. Для сборки каждой копии мастерам в Бристоле требуется более 300 часов ручной работы. В производстве используются оригинальные CAD-чертежи, фирменные краски и материалы, предоставленные McLaren. На разработку самой модели ушло свыше 3,000 часов.

Оригинальный McLaren W1 будет выпущен ограниченным тиражом — всего 399 экземпляров по всему миру, а ожидаемая стоимость достигнет примерно £2 миллиона. Если разделить эту сумму на восемь, получив стоимость одной «масштабной» доли, получится £250,000. На этом фоне £14,995 за модель уже не кажется столь значительной суммой.

Модель W1 отличается точной деталировкой и пропорциями. Среди особенностей — рабочие двери типа «ножницы», дистанционно управляемое антикрыло, а также полностью проработанный интерьер и аэродинамические элементы. Указанная цена относится к версии «Launch», которая будет выпущена ограниченным тиражом — всего 199 экземпляров. Все они будут окрашены в фирменный оттенок Papaya Spark. Владельцы настоящих W1 могут заказать индивидуальные версии под свой автомобиль по цене от £20,995.

Все автомобили McLaren W1 уже нашли своих владельцев, несмотря на внушительную цену. Интерес к новинке объясняется уникальными техническими характеристиками. Гиперкар оснащён новым 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой. Инженеры компании полностью переработали агрегат, установив цель — достичь 9,000 об/мин и мощности 915 л.с., а также улучшить отклик и звучание мотора. Электромотор выдаёт дополнительные 342 л.с., в результате чего суммарная отдача составляет 1,258 л.с. При массе 1,399 кг это обеспечивает рекордное для McLaren соотношение мощности к массе — 899 л.с. на тонну.