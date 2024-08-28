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Lucid Air Sapphire - самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Бронированные автомобили бывают самыми разными по форме и размеру.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
28.08.2024, 21:41·3 мин
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Фото: Motor1.com

Бронированные автомобили бывают самыми разными по форме и размеру. Если кадиллак Эскалейд и большие роскошные седаны, такие как S-Класс, обычно используют для защиты глав государств, то, наверное, вы бы не подумали, что этот Lucid Air Sapphire обладает броней.

Компания US Armor Group создала этот индивидуальный Lucid Air Sapphire, который они называют "самым быстрым бронированным автомобилем в мире". С завода он развивает 1,234 лошадиные силы и разгоняется до 60 миль в час за 1,89 секунды, что, безусловно, быстрее, чем у любого бронированного Эскалейда.

Фото: Motor1.com
US Armor Group

Помимо впечатляющей скорости, этот Lucid оснащен множеством средств безопасности. Вместо стекла в Air Sapphire установлена легкая ламинированная прозрачная броня, способная остановить пулю от револьвера калибра .44. Легкий композитный материал укрепляет двери и кузовные панели - его прочность в десять раз больше, а вес в пять раз меньше, чем у броневой стали.

Указанные обновления, по сообщениям, добавляют всего 385 фунтов к общему весу Sapphire, доводя его до внушительных 5,721 фунта. Учитывая все обстоятельства, могло быть и хуже. Компания US Armor Group утверждает, что их бронированный Air Sapphire способен достигнуть скорости 200 миль в час, и, вероятно, он близок к заводскому времени разгона до 60 миль в час.

Покупатели, желающие еще большей защиты, могут добавить такие опции, как штурмовые дверные ручки с электрошоком, диспенсеры перцового спрея, стрельбовые гнезда, защиту/обнаружение отравляющих газов и более прочную броню, способную остановить высококалиберные винтовки и взрывчатые вещества. Но улучшения не ограничиваются этим.

US Armor Group укрепляет интерьер "непроницаемым" пакетом WiFi для защиты вас от хакеров, а также сканером с доступом к местной полиции и пожарной службе. Даже есть точка доступа, которая мгновенно соединяется с US Armor Group для дополнительной помощи.

Естественно, такая дополнительная безопасность не дешевая. Lucid Air Sapphire уже представляет собой дорогую покупку с завода за $250,500, а US Armor Group просит $475,000 за свой бронированный Air. Относительно говоря, это небольшая цена за такой уровень безопасности и скорости.

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