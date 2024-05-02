Dodge представила ограниченную версию Durango SRT за $91 000.

Начало конца для Hemi-приводимого Dodge Durango. Первая модель из серии Last Call теперь доступна, и автопроизводитель перезапустил свой Horsepower Locator, чтобы помочь клиентам найти свой идеальный Durango SRT 392 AlcHemi 2024 года выпуска.

Dodge представил ограниченную серийную модель SUV ранее в этом году. Будет выпущено всего 1 000 автомобилей, 250 в каждом из доступных нецветов - черном, двух оттенках серого или белом. Каждый Durango поставляется с желтыми тормозами Brembo, уникальной графикой с желтыми акцентами, черными выхлопными трубами, черными значками и 20-дюймовыми колесами Satin Black. В салоне присутствуют желтые акценты и отделка из карбонового волокна.

В данный момент Horsepower Locator Dodge перечисляет 424 AlcHemi SUV, доступных к продаже по всей стране на 1 мая, стоимостью от $91 390 (включая стоимость доставки в $1 595). Список будет обновляться каждую неделю.

Под капотом AlcHemi находится 6,4-литровый двигатель Hemi V-8, который развивает 475 лошадиных сил и 470 фунт-футов крутящего момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач передает мощность на все четыре колеса.

AlcHemi становится сигналом о завершении производства Durango SRT 392 мощностью 475 л.с. Производство завершится в июле в конце модельного года 2024, но обновленные версии Last Call будут доступны и в 2025 году. Dodge представит детали позднее в этом году о версиях Durango R/T и SRT Hellcat Last Call, которые будут завершены к 31 декабря 2024 года. И это будет конец для V-8 Hemi у Durango.