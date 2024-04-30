Этот Jaguar XJS - потрясающий рестомод с 600-сильным V-12

В 1980-е годы вновь оживает легендарная команда Tom Walkinshaw Racing (TWR) с первым проектом под названием Supercat на базе модифицированного Jaguar XJS. Сегодня был представлен автомобиль, где классическому купе XJS был придан мускулистый облик. Под капотом также скрывается мощь - здесь разместился наддувный двенадцатицилиндровый двигатель, выдающий "более 600 лошадиных сил".

Точное количество оставалось неизвестным. TWR выбрала пошаговый подход к дебюту Supercat, демонстрируя пока только внешний дизайн. Классический гран туризмо теперь имеет кузов, в значительной степени состоящий из углеродного волокна, разработка которого, по словам TWR, заняла "десятки тысяч часов". Массивный передний спойлер доминирует в новой передней части, плавно переходя в агрессивно расширенные арки колес. На новом капоте появилась большая вентиляция и жалюзи, а сзади установлен обтекаемый спойлер над массивным диффузором. Выходы выхлопных труб расположены сбоку, неподалеку от колес в ретро стиле.

Детали, такие как ширина или вес, пока не разглашаются, но компания обещает значительное улучшение массы и аэродинамики по сравнению с оригинальным XJS. Дизайн Supercat черпает вдохновение из XJR-9, XJR-15 и XJ220, что неудивительно, учитывая историю TWR с этими автомобилями в 1980-х и 1990-х годах. Известный коллекционер автомобилей и британский модельер Магнус Уокер принимал участие в разработке, добавляя свою изюминку вместе с главным дизайнером Хизилом Салимом, чтобы оживить Supercat.

“Этот проект - невероятная возможность интерпретировать победное наследие TWR в современном дизайне," - сказал Хизил Салим, главный дизайнер Supercat. "Во многом моя карьера в цифровом и физическом мирах привела к этому моменту. Объединив требования супер-гран туризмо и гоночной функциональности, мы создали уникальный облик, который сразу узнаваем по силуэту”.

Также хорошо узнаваем у старого XJS - его двенадцатицилиндровый двигатель. Пока неясно, используется ли TWR модифицированная версия оригинального двигателя Jaguar объемом 5,3 литра или что-то более новое, но наддув входит в уравнение. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, заменяя автоматическую коробку, которая была стандартной на всех двенадцатицилиндровых моделях, за исключением очень ранних версий в 1970-х.

Ожидание увидеть рычаг коробки передач в интерьере Supercat - это еще один момент, на который нам предстоит подождать. Больше информации обещают предоставить до начала продаж автомобиля позже в этом году, включая полное представление интерьера.

TWR планирует выпустить всего 88 экземпляров Supercat - это дань победе XJR-9 на Ле-Мане в 1988 году. И начальная цена составит около £225,000 ($281,000 по текущему обменному курсу), они не будут дешевыми. Но они будут доступны покупателям в Великобритании и основных международных рынках, включая Соединенные Штаты.

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