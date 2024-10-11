Альпийский внедорожник: когда ничто не считается священным.

В свете появления электрического кроссовера Eletre от Lotus, французский бренд Alpine представил свой концепт под названием A390_β. Чисто концептуальный автомобиль, который, как обещают, получит серийное воплощение уже в следующем году.

В отличие от Ferrari, Alpine решил не называть свое творение кроссовером, а представил его как "спортивный фастбек". Крыша со склоном создает ощущение, будто кроссовер переспал с купе. В концепт-каре A390_β необычно отсутствует обычная середина кузова, но в серийной модели этот элемент будет присутствовать. Также двери "смерть для автомобиля" не доживут до производства.

Хотя концепция выглядит более захватывающе, чем типичные кроссоверы, реальная модель, доступная для покупки,, вероятно, не будет такой же яркой. Однако Alpine обещает сохранить около 85% внешнего дизайна в серийной версии.

Интерьер обещает быть футуристичным и вдохновленным автомобилями Формулы-1, но с большим количеством сидений. A390 задуман как пятиместная версия будущего электрического спорткара A110. Интересно, что изначально Alpine планировала разрабатывать эту модель с Lotus, но компании расстались в середине 2023 года.

Технические характеристики на данный момент остаются в тайне, однако известно, что у модели будет три электромотора - один спереди и два сзади, обеспечивая полный привод. Передний мотор, вероятно, можно будет отключить для более "игривого" вождения. Обещается активная векторизация крутящего момента для более захватывающего опыта.

А390 станет вторым электромобилем от Alpine после горячего хэтчбека A290. Хотя Alpine планирует выйти на американский рынок через пару лет, электрокары не попадут в Северную Америку. Вместо этого в США ожидаются крупные кроссоверы. В планах также есть выпуск купе A310, большего четырехместного спорткара для конкуренции с Porsche 911, но с электрической силовой установкой.

К концу десятилетия Alpine намерена иметь не менее семи электромобилей в своем ассортименте. Недавно подтверждено создание суперкара, который будет либо полностью электрическим, либо с гибридной силовой установкой на водороде.