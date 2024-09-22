Модель Ferrari 12 цилиндров стоит дороже, чем Mitsubishi Mirage.

Компания Amalgam Collection объявила о выпуске нового собрания Ferrari 12Cilindri масштаба 1:8.

По плану компания выпустит 199 купе и еще 199 кабриолетов, каждый из которых будет стоить $18 220.

Индивидуальные модели, созданные по заказу заказчика, также доступны за $25 510.

С появлением новой Ferrari в ассортименте было только вопросом времени, когда художники из Amalgam создадут масштабную реплику. Встречайте 12Cilindri масштаба 1:8, выглядящую так же потрясающе, как ее полноразмерный аналог. И, как и настоящая машина, вам придется потратить серьезные деньги, чтобы стать обладателем.

В данном случае "серьезные деньги" - это относительно. Настоящая 12Cilindri стоит около $500 000, тогда как эта начинается с $18 220. Это всего лишь ежемесячный платеж за автомобиль в размере $380 при финансировании на четыре года, и каждый может себе это позволить, верно? Конечно, на этой машине нельзя никуда поездить. Но вы можете поставить ее на свой стол в игровой комнате и любоваться ею часами. Есть и более плохие способы провести время.

Говоря о времени, в Amalgam утверждают, что на создание этой реплики 12Cilindri потребовалось более 3000 часов. Компания использует дизайны от Ferrari для создания очень конкретной модели, которая точно соответствует оригиналу. Ferrari сотрудничает с Amalgam, чтобы все это осуществить, и после создания тысяч отдельных деталей команде сборщиков требуется более 300 часов для постройки каждой машины.

Мы всегда ожидаем невероятной детализации от реплик Amalgam, и эта не разочаровывает. Внешние пропорции точны, и она имеет тот же оттенок краски Rosso Imola, что и оригинальный автомобиль. Открывая двери, вы увидите интерьер, выполненный в цвете Blu Sterling с крошечными красными контрастными швами. На цифровых экранах есть информация. Даже в дверном проеме есть маленькие защелки.

Одного мы не видим - двигателя. По-видимому, эту масштабную модель держит капот закрытым, что печально, потому что мы бы с удовольствием посмотрели на V-12 в масштабе 1:8. В настоящем автомобиле атмосферный двигатель развивает поразительные 819 лошадиных сил и разгоняется до более 9000 оборотов в минуту.

Если вы не хотите ограничиваться одной из 398 реплик (199 купе, 199 Spiders), которые планирует выпустить Amalgam, компания сделает на заказ уникальную модель по вашим требованиям. Это будет стоить чуть дороже - $25 510, что может позволить вам удобно сесть за руль нового Honda Civic. Или для обычных смертных, которые отчаянно хотят прекрасную модель Ferrari в масштабе, Amalgam делает меньшую модель 12Cilindri масштаба 1:18 за $1330.

"Для коллекционеров, которые требуют еще более высокого уровня персонализации, Amalgam Collection предлагает индивидуальные модели, которые могут быть адаптированы под точные требования владельца", - сказал Сэнди Коупман, основатель Amalgam Collection. "Мы получаем каждую техническую деталь вашего выбранного варианта непосредственно из Ferrari, включая образцы краски и соответствующие образцы кожи. Эта услуга настройки гарантирует, что каждая модель Ferrari 12Cilindri - это не просто реплика, а уникальное отражение личного вкуса и стиля владельца".

Автомобили уже доступны непосредственно от Amalgam.

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