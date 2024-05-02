Звук этого прототипа Corvette ZR1 напоминает звук V-8 у Z06

Долгожданный Chevrolet Corvette ZR1 дебютирует этим летом, но уже сейчас можно услышать работу его высокооборотистого V-8 двигателя. Фотографии и видео недавно были опубликованы в группе владельцев C8 Corvette Owners (and Friends) в Facebook, и мы предоставляем их здесь благодаря человеку, который первоначально их поделился.

Это не первый раз, когда мы видим прототипы ZR1, но, возможно, это самый четкий взгляд на заднюю часть автомобиля. Один прототип все еще под покрывалом, но два других одеты только в тонкую камуфляжную обертку. Различные задние антикрылья (одно из которых, кажется, регулируемое) подразумевают, что мы имеем дело с автомобилями с пакетом для трека и без него, хотя возможно, что Chevrolet просто тестирует различные антикрылья для производственного или мотоспортивного использования. Но большой интерес представляет шпионское видео, на котором запечатлен автомобиль с большим антикрылом в режиме холостого хода.

Звучит, как 5,5-литровый DOHC V-8, используемый в Corvette Z06, и есть веские доказательства в поддержку этого, помимо звука выхлопа. Слухи давно ходят о том, что новая ZR1 получит турбированную версию двигателя Z06, и в октябре прошлого года в каталоге запчастей General Motors просочилась информация о турбированном 5,5-литровом V-8 под названием LT7. Такого двигателя в GM на данный момент нет, по крайней мере, публично, поэтому логичным выводом является то, что он предназначен для ZR1. Однако здесь есть еще несколько загадок.

Хотя кажется вероятным использование 5,5-литрового двигателя, другие слухи предполагают, что 6,2-литровый V-8 Stingray будет турбирован для исполнения обязанностей ZR1. Упомянутая утечка информации о двигателе упоминала технологию активного управления топливом (AFM) — функцию, присутствующую в 6,2, но отсутствующую в 5,5. Участник форума Mid-Engine Corvette заявил, что упоминание AFM было ошибкой, но это также может означать, что весь список был ошибкой. Еще одна теория предполагает, что 5,5-литровый двигатель будет использовать коленчатый вал с крестообразной схемой, в отличие от плоской схемы, присущей Z06. Это может вернуть AFM в игру, и конструкция с крестообразным валом может быть лучше подходить для турбонаддува.

Суть в том, что Chevrolet не подтвердил ничего, кроме того, что дебют ZR1 состоится этим летом. Преобладающие теории указывают на использование двигателя DOHC 5,5-литра с крестообразным коленчатым валом и турбонаддувом, выдающего более 800 лошадиных сил. Все это будет раскрыто позже в этом году, но пока прослушайте видео и поделитесь своими теориями. 5,5? 6,2? Слияние турбо-регуляторов, созданных пришельцами на Новой Центавре? Дайте нам знать в комментариях.

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