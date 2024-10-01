Эта компания воплотила Ferrari Testarossa в 21 веке

Компания KW представила набор подвески с регулировкой высоты для Ferrari Testarossa.

Этот набор можно дополнить гидравлической системой подъема, позволяющей водителям поднимать передок своего суперкара 1980-х годов на ходу.

Стоимость системы начинается примерно от $7,750, или около $10,000, если вы хотите дополнительно установить гидравлическую систему подъема.

Технологии подвески в 1980-х годах были далеко не такими продвинутыми, как сегодня. Благодаря мощи современных компьютеров и точной обработке материалов, инженеры могут создавать более качественные амортизаторы и пружины, чем это было возможно даже 20 лет назад. Именно поэтому новый набор амортизаторов KW V3 для Ferrari Testarossa звучит так привлекательно для нас.

Набор подвески KW V3 Classic coilover – первый такой набор, предлагаемый KW для классической Ferrari. До этого немецкая компания предлагала наборы только для современных Ferrari. Если вам нужно было что-то для вашего старинного коня с эмблемой Ferrari, вам приходилось обращаться в отдел по индивидуальной сборке KW.

В состав набора входит шесть амортизаторов: два для передней оси и четыре для задней (на каждом заднем стойке для Testarossa параллельно установлены пружины и амортизаторы, что аналогично его ближайшему конкуренту, Lamborghini Countach). Помимо возможности разгоняться в поворотах, набор обещает улучшенное "управление, стабильность на прямых участках и комфорт при движении", согласно заявлению KW.

Достижение превосходного управления подвеской достигается благодаря многоступенчатой технологии KW. Как утверждает компания, каждый амортизатор состоит из нескольких клапанов, что позволяет амортизатору реагировать на удары высокой и низкой скорости независимо друг от друга, что значительно улучшает управляемость и расширяет рабочий диапазон амортизатора.

Фото: Motor1.com

KW

Улучшенное управление и комфорт при движении – лишь часть истории. Самое значительное улучшение приходит от дополнительной опции для V3 – встроенной гидравлической системы подъема, установленной на передние амортизаторы. Она может поднимать передок Testarossa на 1,77 дюйма нажатием кнопки и автоматически опускаться, как только машина достигает скорости 40 миль в час. Теперь у владельцев нет оправданий не путешествовать на своих машинах повсюду.

Цена на амортизаторы начинается от €6,999 (примерно $7,750) без учета налогов и стоимости доставки. Дополнительно нужно заплатить €2,000 ($2,200), если вы хотите также установить гидравлическое оборудование для подъема. Не самое дешевое решение, но для высококачественного, правильно разработанного оборудования, предназначенного для Ferrari, мы бы сказали, что это разумно. К сожалению, V3 пока доступен только для Testarossa, поэтому, если у вас есть 512 TR или 512 M, вам не повезло.

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