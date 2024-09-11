Этот Castrol Supra Tribute Mustang – неверно, но в то же время правильно

Ранее в этом году Брэд Кеселовски выступил на гоночном Ford Mustang NASCAR в дизайне, воспоминающем культовый Castrol TOM'S Supra 1990-х годов. Команда австралийских суперкаров Tickford Racing тоже подхватила эту идею, представив собственный дань Supra на грядущей гонке в эти выходные. Снова немного странно видеть этот дизайн на Mustang, но это работает.

Конечно, раньше уже были Mustang в дизайне Castrol, но этот ливрея напрямую отсылает к старой Supra. Об этом заявили в Tickford Racing. Но учитывая, что Castrol выступает спонсором команды, и это самая культовая ливрея с их брендом, это имеет смысл. "Дизайн выглядел фантастически на Ford Mustang NASCAR Брэда Кеселовски в этом году, и я думаю, что он выглядит так же хорошо на Mustang Supercar от Tickford," - сказал гонщик Томас Рэндл в заявлении.

Castrol долгое время выступал спонсором гоночных программ Toyota, их машины на Чемпионате мира по ралли в 1990-х годах были украшены зеленым и красным, а Supra GT500 выступала в этой ливрее на All Japan Grand Touring Car Championship до окончания сотрудничества в 2001 году. Игры Gran Turismo сделали глобальными иконы Celica GT-Four и Supra GT500.

Tickford Racing даже выпустила забавное видео, где Рэндл запускает оригинальный Gran Turismo и выбирает этот Castrol Mustang, а затем переключается на видео тестирования машины в реальной жизни.

Mustang с номером 55 будет выступать в этой ливрее на гонке Sandown 500 в это выходные на трассе Sandown Circuit, недалеко от Мельбурна. Без сомнения, это будет популярно среди болельщиков.

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