Главная Новости Этот Castrol Supra Tribute Mustang – неверно, но в то же время правильно
Новости

Этот Castrol Supra Tribute Mustang – неверно, но в то же время правильно

Ранее в этом году Брэд Кеселовски выступил на гоночном Ford Mustang NASCAR в дизайне, воспоминающем культовый Castrol TOM'S Supra 1990-х годов.
РедакцияР
Редакция
11.09.2024, 21:01·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Ранее в этом году Брэд Кеселовски выступил на гоночном Ford Mustang NASCAR в дизайне, воспоминающем культовый Castrol TOM'S Supra 1990-х годов. Команда австралийских суперкаров Tickford Racing тоже подхватила эту идею, представив собственный дань Supra на грядущей гонке в эти выходные. Снова немного странно видеть этот дизайн на Mustang, но это работает.

Конечно, раньше уже были Mustang в дизайне Castrol, но этот ливрея напрямую отсылает к старой Supra. Об этом заявили в Tickford Racing. Но учитывая, что Castrol выступает спонсором команды, и это самая культовая ливрея с их брендом, это имеет смысл. "Дизайн выглядел фантастически на Ford Mustang NASCAR Брэда Кеселовски в этом году, и я думаю, что он выглядит так же хорошо на Mustang Supercar от Tickford," - сказал гонщик Томас Рэндл в заявлении.

Castrol долгое время выступал спонсором гоночных программ Toyota, их машины на Чемпионате мира по ралли в 1990-х годах были украшены зеленым и красным, а Supra GT500 выступала в этой ливрее на All Japan Grand Touring Car Championship до окончания сотрудничества в 2001 году. Игры Gran Turismo сделали глобальными иконы Celica GT-Four и Supra GT500.

Tickford Racing даже выпустила забавное видео, где Рэндл запускает оригинальный Gran Turismo и выбирает этот Castrol Mustang, а затем переключается на видео тестирования машины в реальной жизни.

Mustang с номером 55 будет выступать в этой ливрее на гонке Sandown 500 в это выходные на трассе Sandown Circuit, недалеко от Мельбурна. Без сомнения, это будет популярно среди болельщиков.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в вашу почту ежедневно.

Для получения дополнительной информации читайте нашу
Политику конфиденциальности и Условия использования.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация