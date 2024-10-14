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Этот альпийский суперкар оснащен водородным V-6 двигателем

Аналогично Toyota, Alpine считает, что двигатель внутреннего сгорания можно сохранить, сделав его работу на водороде.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
14.10.2024, 15:31·3 мин
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Фото: Motor1.com

Аналогично Toyota, Alpine считает, что двигатель внутреннего сгорания можно сохранить, сделав его работу на водороде. В то время как японский автопроизводитель экспериментирует с GR Yaris и GR Corolla с трицилиндровыми двигателями, высокопроизводительное подразделение Renault начало с четырехцилиндрового агрегата. Теперь оно представляет концепт суперкара с еще более крупным V-6.

Alpenglow Hy6 это эволюция Alpenglow Hy4, которую мы видели несколько месяцев назад. Предыдущий автомобиль был рабочим прототипом модели 2022 года, в то время как новый - это статический концепт. Турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 340 лошадиных сил ушел на пенсию, уступив место 3,5-литровому V-6 с двумя турбинами. Он выдает 730 л.с. и 568 фунт-футов (770 Нм), передаваемых на задний мост.

Выступая на мероприятии, автодивизия Renault заявила, что разработала шестивалковый двигатель для работы на водороде и связала его с последовательной трансмиссией. V-6 развивает 9 000 оборотов в минуту и питается водородом, хранимым в трех баках. Два из них установлены в бортовых площадках, а третий находится за кабиной. Все три бака расположены вентилируемых отсеках и по соображениям безопасности ничего не имеют общего с салоном.

Alpenglow Hy6 оснащен абсолютно новым V-6, разработка которого заняла два года. Он использует алюминиевый блок с сухим картером и выдает 211 л.с. на литр. Размещенный в центре салона двигатель внутреннего сгорания установлен в углеродной шасси LMP3 и позволяет суперкару превысить 205 миль в час (330 км/ч) с нулевыми выбросами. В выхлопную систему из Inconel встроены задние фонари, но их задача - выделение водяного пара.

Alpine подтвердила планы по выпуску суперкара, однако неясно, будет ли он иметь двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, или полностью электрическую силовую установку. Тем временем французский бренд готовится сделать дебют на американском рынке через пару лет.

На автосалоне в Париже 2024 года Alpine представляет Alpenglow Hy6 вместе с электрическим хэтчбеком A290 в качестве высокопроизводительной версии нового Renault 5. Кроме того, там также присутствует концепт A390, который предшествует выпуску серийной модели на следующий год и станет первым внедорожником компании. Кроме того, специальная лимитированная версия A110 R Ultime также представлена на этой неделе в Свете Фонарей как самый дорогой автомобиль бренда.

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