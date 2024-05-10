Горный спортивный автомобиль с турбодвигателем на водородном сгорании

Несколько автопроизводителей настаивают на том, что поршневой двигатель стоит спасать. Toyota считает, что это возможно, сделав так, чтобы поршневой двигатель сжигал водород вместо ископаемого топлива. Porsche и Lamborghini считают, что синтетические топлива могут стать спасителем для бензиновых двигателей. Производитель спортивных автомобилей Renault Alpine присоединился к команде водорода, и этот Alpenglow Hy4 является доказательством концепции.

Эволюция статичного концепта Alpenglow 2022 года, Hy4 - это рабочий прототип. Он оснащен турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил. Четырехцилиндровый агрегат развивает 7 000 оборотов в минуту и работает на трех водородных баках, каждый из которых содержит 4,6 фунта водорода при давлении 700 бар. Мощность передается на дорогу через последовательную трансмиссию.

Если вам кажется, что четырехцилиндровый двигатель недостаточно мощный, Alpine работает над более крупным двигателем. Совершенно новый V-образный 6-цилиндровый двигатель, разработанный полностью внутри компании специально для применения водорода, уже готовится. Последующая версия Alpenglow, возможно, под названием Hy6, дебютирует в конце 2024 года. А пока Hy4 готовится к выходу на трек.

Он сделает свой публичный дебют завтра во время шестичасовой гонки выносливости в Спа-Франкоршампе в рамках сезона FIA WEC 2024 года. Затем он отправится во Францию для участия в 24-часовой гонке Ле-Ман, запланированной на 14-15 июня.

Hy4 не является точной копией оригинального концепта Alpenglow, поскольку Alpine внесла изменения в кузов. В нем изменена конструкция кузова для размещения двухместной кабины, а водородные баки встроены в боковые подкрылки. Он также немного выше, чем прежде, и имеет переработанный аэродинамический пакет, подчеркнутый новым воздушным каналом на крыше.

Хотя Hy4 предназначен только для трека, Alpine считает, что технология силовой установки имеет смысл и в уличной модели. Французский производитель верит, что водородный поршневой двигатель представляет собой "чрезвычайно перспективное решение для уличного использования".

Идея модификации поршневого двигателя для работы на водороде гораздо старше, чем эксперименты Toyota с GR Yaris и GR Corolla. У BMW был 7 Series с V-образным 12-цилиндровым 6,0-литровым двигателем, работающим на водороде, еще в 2005 году. Уже в начале 1970-х годов этот немецкий производитель разработал 5 Series (E12) для работы на жидком водороде. Ниже представлен 520h в видео от BMW Group Classic.



Фото: Motor1.com