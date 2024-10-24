"Три странных европейских автомобиля, которые можно купить дешево по импорту"

Большинство автомобилей, которые американцы хотят импортировать в соответствии с 25-летним правилом, довольно предсказуемы - kei cars, Skylines, RX-7 и другие классические JDM-модели. Нет ничего плохого в этих автомобилях. Но простой способ разнообразить выбор - это обратить взор на странные, даже плохие, автомобили из Европы. Это будет гораздо дешевле, и люди будут смотреть на вас с удивлением, когда вы будете на таком автомобиле ездить.

Я давно хотел импортировать в Соединенные Штаты три конкретных модели автомобилей из Великобритании и Германии, но, увы, не могу оправдать расходы на экзотику из этих стран. Хотя, если бы мог, то уже бы сделал это.

Может быть, я спрошу у Санты.

Audi A2

Возможно, это самый мейнстримовый «странный» автомобиль, который я хотел бы импортировать. A2 - это просто милая машина с нестандартным дизайном, и первоначальная версия весила чуть менее 2000 фунтов, что довольно удивительно для ее размеров. К сожалению, он никогда не был очень популярен из-за цены около 30 000 долларов США по нынешнему курсу инфляции. Теперь их можно купить за около 4 000 долларов.

Он был дорогим из-за инновационной каркасной конструкции, на которой стоял A2, сделанной практически полностью из алюминия. Благодаря этому кузову и его нестандартной округлой крыше, внутри было много места. Эта округлая крыша была характерной чертой других продуктов VW Group в это время.

Двигатели были довольно посредственными (это станет тенденцией в этом списке), но это было бы отличное основание для проекта, если ни для чего иного. Audi недавно выпустил свою собственную электрическую версию A2. Кроме того, он будет хорошо смотреться на моем драйве рядом с Audi TT первого поколения, который также находится в моем списке.

Ford Ka (первое поколение)

Возможно, это довольно унылый маленький автомобиль для владельца и водителя, но я не могу не любить его. Первое поколение Ford Ka имеет большие пластиковые арки колес и угловатые фары, что делает его выдающимся среди других автомобилей такого же размера. Весит менее 2000 фунтов (как и A2), и ни один из его двигателей никогда не выдавал трехзначную мощность лошадиных сил.

Ka был доступен только в двухдверном кузове, что также повышает его степень крутости. И он поставлялся только с пятиступенчатой механической коробкой передач - единственной коробкой передач, которая вам нужна. Хороший подержанный Ka можно купить целый день за 3000 долларов.

К сожалению, пройдет еще несколько лет, прежде чем более спортивные версии, такие как SportKa и StreetKa, станут доступны для импорта. Но я думаю, что базовая модель вполне подойдет. Это будет отличный автомобиль для эксплуатации и модификации, и их можно купить за копейки.

Opel/Vauxhall Tigra (первое поколение)

Я скажу прямо - это мой любимый автомобиль в этом списке. Название Tigra звучит отлично. "Тигр" был бы слишком агрессивным, но Tigra - это именно та яркая глупость, которая подходит для такого автомобиля. Это уместно.

Первое поколение Tigra выглядит необычно, как внутри, так и снаружи. Как и Ka, он был доступен только в двухдверном варианте, но Tigra был немного более роскошной машиной. В отличие от современных автомобилей, большая часть экстерьера создается благодаря необычно формированным стеклам. Окна водителя и пассажира не имеют ни одного прямого угла, и переднее боковое стекло перед этими окнами абсолютно огромное.

Нижний край лобового стекла также находится значительно выше уровня поясницы автомобиля, что сегодня будет считаться странным. Такая обработка видимой части автомобиля дает ему стремительный вид, что-то вроде беговой обуви. Он также немного напоминает обезьяну с большим носом; обезьяна-носач.

Главным украшением является заднее окно. Оно чисто обвивается вокруг B-стойки, как у C6 Corvette. Это просто круто и преломляюще, и заостренное по краям способом, который вы больше не видите.

Внешний дизайн, особенно в задней части автомобиля, великолепен. Задние фонари поставляются темными с завода - очень стильно, особенно в 1994 году - и они выгибаются вверх вместе с крышкой багажника, как капля взбитых сливок, чтобы сформировать острое закругленное спойлер. Боковой профиль доминируется одной линией, направленной вниз, что определяет позицию автомобиля. Это замечательно стилизованный автомобиль, за исключением фар, которые делают переднюю часть автомобиля грустной.

Интерьер Tigra такой же яркий, как и экстерьер, в европейском стиле экономичного автомобиля. Приборная панель ничего особенного - ее округлые воздушные отверстия довольно интересны - но обивка чрезвычайно яркая. Задние сиденья заставляют меня смеяться; это просто две тканевые подушки на фоне пластика. Приглашение пассажиру сесть на заднее сиденье можно перевести как "Иди на..." и мне это нравится. К сожалению, в Интернете нет хороших фотографий задних сидений, кроме одной очень темной картинки на Википедии.

Tigra по сути является высказыванием в области моды, скрытым под прикрытием автомобиля. Сегодня недостаточно машин делают это.

Конечно, Tigra была доступна для импорта уже несколько лет. Но последний модельный год не будет доступен для отправки до 2025 года, что уже близко. Поверхностный просмотр европейских сайтов по продажам автомобилей показывает, что их можно купить за копейки. Если вы хотите что-то странное и европейское, это небольшая цена за это.