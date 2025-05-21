Нет смысла покупать новую машину, если старая продолжает обновляться

Если вы считаете, что технологии в автомобилях развивались быстро в последнее время, то вам предстоит настоящий опыт полета на сверхскорости в ближайшие годы. Эксперты давно говорят о наступлении программно-определяемого автомобиля, или SDV, где компьютерный мозг автомобиля становится определяющей чертой, связывая умные системы для открытия новых возможностей подключения.

Прослушивание экспертов на прошлой неделе на саммите FT Future of the Car в Лондоне показывает, насколько увлекательными становятся возможности в условиях ускоренного развития.

Точно так же, как ежемесячная стоимость смартфонов приучила многих покупателей автомобилей к ежемесячным выплатам за аренду модели, а не полной покупке, отрасль телефонов также подготовила нас к концепции обновлений, которые все чаще становятся нормой для современных подключенных транспортных средств. Очевидно, что они не обновляются во время движения, но благодаря процессу постоянной эволюции, это означает, что ваш автомобиль становится лучше через пару лет, чем когда вы его получили.

Но это порождает несколько вопросов, которые могут радикально изменить наши отношения с автомобилем. Во-первых, будем ли мы вынуждены рассматривать их так же, как мы делаем это с нашими пакетами развлечений? Станут ли ежемесячные пакеты автомобилей для дополнительных функций эквивалентом Netflix или Spotify в наших банковских выписках? И будет ли они дешевле, если вы согласитесь с персонализированной встроенной рекламой? Вам также может прийтись задуматься, зачем вам покупать новую модель, если ваша постоянно обновляется с последними функциями, даже если ей три, четыре или пять лет.

Отказ от необходимости иметь последние технологии станет для некоторых причиной сохранить свой текущий автомобиль. Это не очень хорошо для компаний, пытающихся продать новые автомобили. Но, возможно, самая большая проблема, по крайней мере в долгосрочной перспективе, - это четырехколесный аналог устаревшего программного обеспечения. Любой владелец продукции Apple знаком с моментом, когда появляется сообщение о том, что приложение или сервис больше не будет работать, потому что у вашего устройства нет последней операционной системы.

Представьте, что вы садитесь в свой автомобиль и обнаруживаете, что то, что работало вчера, больше не работает, потому что программное обеспечение устарело, хотя само транспортное средство работает прекрасно. Автомобильной отрасли предстоит проделать определенную работу, чтобы доказать, что существуют меры безопасности, чтобы сделать автомобильную программную революцию положительным явлением как для водителей старых, так и новых моделей.