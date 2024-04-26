Видео: в этом Toyota Tacoma есть секретный агрегат от Tesla Model 3 Performance

Вместо него там оранжевая проводка и большой блестящий металлический предмет, на котором написано «Tesla». Но все тихо. Пройдя несколько шагов к кузову, вы также увидите, что это не совсем стандартное устройство.

Это, дамы и господа, возможно, первый в мире Toyota Tacoma с половиной приводной установкой Tesla Model 3 Performance и полной заменой батареи. Это детище Drewthecarguy с форумов Tacoma World, который приобрел весьма ухоженный двухколесный пикап 2002 года и принялся превращать его в что-то особенное.

После того как он некоторое время использовал Tesla Model 3 в качестве ежедневного водителя, он признался, что стал зависимым от моментального крутящего момента электромобиля, и поэтому проект стал ясен: превратить старый Tacoma в пикап на батарейном приводе.

Сохранив оригинальную компоновку грузовика, автор идеи решил установить только задний электродвигатель от подержанной Tesla Model 3 Performance, что привело к мощности около 300 лошадиных сил. Напомним, что у Model 3 Performance была двойная установка двигателя, но для этой сборки не использовался передний двигатель. Электрический седан также был собран на том же заводе в Калифорнии, что и двадцатилетний пикап, хотя уже под другими владельцами и названиями.

Высоковольтовая батарея, извлеченная из другой Tesla Model 3, была разобрана, и четыре модуля были разделены: два между продольными балками рамы и два в кузове пикапа под специальным корпусом.

Фото: insideevs.com

Строитель заявил в своих постах, что он решил выбрать батарею Model 3, а не что-то другое, потому что хотел иметь около 200 миль запаса хода при полном заряде. Решение оставить все четыре модуля было обусловлено тем, что электродвигатель требует 400 вольт для правильной работы, поэтому сохранение только двух модулей привело бы к 200 вольтам без добавления дополнительного оборудования.

Так называемый «пентхаус», который обычно находится под багажником Model 3 и содержит все устройства, такие как преобразователь постоянного тока в постоянный ток, встроенное зарядное устройство, контакторы и систему управления батареей, был перемещен под переднюю крышку.

Необходимо было модернизировать подвеску, чтобы справиться с дополнительным весом батарей – примерно 1200 фунтов – поэтому была установлена система катушек Ridetech. Передние тормоза были обновлены комплектом использованных суппортов Cadillac ATS и новыми роторами EVO, которые были просверлены на местной станции для того, чтобы подходить к ступицам Tacoma, задние тормоза получились из Tesla.

Гидроусилитель руля использует насос Volvo, а гидроусилитель тормозов использует вакуумный насос Tesla Model S, оба работают от электропитания. Также установлен компрессор кондиционера воздуха Tesla Model S.

Что касается зарядки, большинство других преобразованных на Tesla сохраняют разъем NACS электромобиля а также возможность заряда на Supercharger. Но не в этом случае. Автор проекта заявил, что он выбрал контроллер привода от EV Controls и зарядка будет производиться через разъем J1772, чтобы сэкономить деньги.

Фото: insideevs.com

Что касается производительности, преобразованный Tacoma, построенный в прошлом году, якобы способен разгоняться с нуля до 60 миль в час всего за 3,5 секунды. Довольно быстро для современного хот-хэтча, не говоря уже о 22-летнем пикапе.

Этот проект несколько раз выставлялся на продажу по цене $25 000, включая на сайте Doug DeMuro's Cars and Bids. Самое последнее объявление, которое мы нашли, было в частной группе по цене $15 000, но оно было позже удалено, поэтому мы не знаем, что случилось с преобразованным в электромобиль Tacoma.

В любом случае, мы считаем, что это действительно крутой проект и еще одно подтверждение того, что тюнинг автомобилей не исчезнет в эпоху электромобилей. Просто он будет другим.