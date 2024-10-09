Новый суперкар с рядным шестицилиндровым двигателем, но это не Porsche

Если вам кажется, что на рынке не хватает ультра-дорогих суперкаров, у нас для вас хорошие новости. После прошлогоднего буйного спидстера Half11, вдохновленного гоночными автомобилями серии IndyCar, компания Oilstainlab из Калифорнии возвращается с HF-11 2026 года, который можно приобрести за целых $1.85 миллиона. Что это за машина? Это автомобиль с центрально-расположенным двигателем, задним приводом, который весит меньше, чем Mazda Miata, но обладает более чем в три с половиной раза большей мощностью.

Основанная дизайнерами автомобилей Никитой и Ильей Бридан, компания Oilstainlab разрабатывает легкий купе с шестицилиндровым двигателем. Можно было бы подумать, что это мощностной агрегат от Porsche, но близнецы заявили журналу Car and Driver, что атмосферный двигатель не имеет ничего общего с Зуффенхаузеном. 4,5-литровая мощность этого агрегата составляет 650 лошадиных сил, а максимальные обороты достигают кричащих 12 000 оборотов в минуту. И как если этого было мало, доступна шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатая последовательная трансмиссия.

Для того чтобы сохранить вес на уровне всего 2000 фунтов, HF-11 объединяет в себе монокок из углеродного волокна с карбоновым кузовом и кованными колесами с центральной блокировкой. Рассматривается вариант алюминиевого кузова, но только если Oilstainlab сможет найти подходящего человека для ручного труда. Также планируется выпуск трековой версии с 18-дюймовыми колесами на обеих осях и шинами Michelin Pilot Sport Legends. Уличная модель будет оснащена 19-дюймовыми передними и 20-дюймовыми задними дисками с резиной Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Помимо шестицилиндрового двигателя, Oilstainlab разрабатывает HF-11 с возможностью установки полностью электрической силовой установки. Стоимость этой модели составит $2.35 миллиона, что на $500 000 дороже бензиновой версии, но предложит 860 л.с. Электрическая версия, как и ожидалось, будет тяжелее, а компания Top Gear утверждает, что компания планирует достичь массы в 2101 фунт. Тем не менее, дополнительный вес около 100 фунтов кажется разумным, особенно после установки массивного батарейного блока на 80 кВт-ч.

Несмотря на то, что HF-11 является настоящим суперкаром, в нем будет множество приятных особенностей, включая кондиционер, цифровое зеркало заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, а также камеру заднего вида. Сиденья скользят, а педали и руль регулируются. Каждый из 25 запланированных для производства автомобилей будет поставляться с двумя шлемами, расположенными в дверях. Даже с шлемом на голове внутрь смогут поместиться владельцы ростом 6 футов 3 дюйма.

Согласно техническим характеристикам, автомобиль HF-11 оснащен подвеской с рычажными амортизаторами Öhlins и распределением веса 45:55. На передних колесах установлены тормозные суппорта с шестью поршнями и дисками диаметром 394 мм, а на задних - суппорта с четырьмя поршнями и дисками диаметром 390 мм. Среди других заметных особенностей - дифференциал с ограниченным скольжением и эти впечатляющие двери-крылья.

Если вы задаетесь вопросом о размерах, то HF-11 имеет длину 170 дюймов, ширину 80 дюймов и высоту 44 дюйма, с колесной базой 106,8 дюйма. Компания Oilstainlab даже оценивает, что оценка по расходу топлива по стандарту EPA составит 14 миль на галлон в городе и 26 миль на галлон на трассе. Бак будет достаточно вместительным для 25 галлонов (94 литров).

После официального представления следующим шагом будет создание рабочего прототипа в следующую весну и, в конечном итоге, запуск ограниченного производства. Однако найти 25 покупателей в уже перенасыщенном сегменте не будет легкой задачей, поскольку Oilstainlab не обладает той же известностью, что и у установившихся игроков.

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