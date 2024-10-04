Более мощный Lotus Emira выйдет за пределы Америки (На данный момент)

В США вы можете выбрать один из двух вариантов Lotus Emira: базовую модель с четырьмя цилиндрами или V-6. Модель базовой версии с двигателем AMG развивает скромные 360 лошадиных сил, тогда как V-6 обеспечивает более внушительные 400 л.с. Однако для определенных рынков за пределами США (Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки) в 2025 году появится новая, более мощная четырехцилиндровая модель.

Новый Lotus Emira SE использует тот же турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель AMG, но здесь он выдает 400 л.с. и 354 фунт-футов крутящего момента — увеличение на 40 л.с. и 37 фунт-футов. Интересно, что эта цифра мощности теперь соответствует V-6 Emira. К сожалению, четырехцилиндровая модель доступна только с восьмиступенчатой коробкой двойного сцепления, в то время как на V-6 все еще можно получить механическую коробку передач.

Фото: Motor1.com Lotus

Увеличение мощности для модели Turbo SE приводит к немного более быстрому времени разгона до 100 км/час за 4,0 секунды плоскими — в отличие от 4,3 секунд в стандартной модели Turbo. Emira Turbo SE также увеличивает свою максимальную скорость на 11 миль в час по сравнению с стандартной отделкой Turbo, достигая 180 миль в час. В комплект поставки входит Lotus Drivers Pack, включающий жесткую спортивную подвеску, сквозные сверленые и вентилируемые двухчастные тормоза и систему запуска контроля.

Новый дизайн колес "V-Spoke" диаметром 20 дюймов помогает визуально выделить SE среди остальной линейки, как и красные суппорты тормозов, эмблемы 'Emira Turbo SE', затемненные эмблемы Lotus и черные выпускные трубы. Даже салон получил улучшенную алькантару в отделке потолка.

Приедет ли новый Emira Turbo SE в Америку? Это пока не ясно. Мы обратились к Lotus, чтобы узнать. Пока что вы можете приобрести базовую модель Turbo с четырьмя цилиндрами или V-6 с наддувом. Базовая модель Turbo стоит $99 900, а V-6 обойдется в $105 400.