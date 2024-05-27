Ypsilon HF - первый горячий Lancia за десятилетия.

Когда FCA и PSA объединились несколько лет назад, Stellantis пообещала сохранить все бренды в своем огромном портфеле. Сюда входит и находящаяся в затруднительном положении марка Lancia, у которой наконец-то появился новый автомобиль - Ypsilon 2024 года выпуска. Четвертое поколение модели даже получило обработку High-Fidelity. Да, HF официально вернулся. Дремлющая итальянская компания продемонстрировала Ypsilon HF, включая раллийную версию.

Все предыдущие автомобили с бейджем HF имели двигатель внутреннего сгорания, но новый Ypsilon HF работает исключительно на электричестве. Он предлагает 237 лошадиных сил от переднего двигателя, что соответствует Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce. Это не случайно, поскольку три автомобиля используют общую модульную платформу (CMP), которую используют многие другие продукты Stellantis. Сюда входит не предназначенный для Америки Jeep Avenger.

Электродвигатель питается от батарейного блока на 54 кВт⋅ч, унаследованного от моделей Alfa Romeo и Abarth. Lancia заявляет разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды, что неплохо для небольшого хэтчбека с передним приводом от массового бренда. Помимо улучшенного электродвигателя, у Ypsilon HF увеличен колесный прогон и пониженная подвеска для лучшего управления.

Сегодняшний дебют технически является предварительным, поскольку горячий супермини поступит в продажу в Европе только в мае 2025 года. Lancia говорит, что все будущие модели будут пользоваться обработкой High-Fidelity, включая возрождение Gamma и Delta, которые появятся позже в этом десятилетии.

Логотип маленького слона был впервые использован в 1960 году, когда владельцы создали клуб, зарезервированный только для людей, у которых было как минимум шесть автомобилей. Команда Lancia Racing Team была создана в 1963 году, но только в 1966 году первый автомобиль получил легендарный логотип - Fulvia Coupe HF.

Легендарные раллийные автомобили, такие как Stratos HF и Delta HF Integrale Evolution, получили маленького слона во времена славы Lancia. По легенде, дизайн логотипа был выбран еще в 1953 году как талисман удачи Джанни, сыном основателя компании Винченцо Ланча и генеральным директором автопроизводителя с 1949 по 1955 год.

Говоря о раллийных гонках, Ypsilon HF сопровождается Ypsilon Rally 4 HF. В отличие от электрического дорожного автомобиля, моторспортивный вариант использует турбированный бензиновый двигатель. Это трехцилиндровый агрегат объемом 1,2 литра мощностью 209 л.с. Как подразумевает название гоночного автомобиля, он был разработан с учетом требований FIA к группе Rally4.

Возврат Lancia на раллийные гонки после долгого перерыва отмечается выпуском Ypsilon Rally 4 HF, который также имеет передний привод. Он оснащен пятиступенчатой коробкой передач с механическим дифференциалом с ограниченным скольжением. Он не сильно отличается от уличного автомобиля, так как по правилам он должен быть в значительной степени основан на серийном автомобиле. Группа Rally4 была создана в 2019 году и произошла от класса R2 гоночных автомобилей.