Концепция Wagoneer S Trailhawk дает нам надежду на электрическое будущее Jeep'a

Автомобильный бренд Jeep наконец представил свой первый электрический автомобиль для Северной Америки - Wagoneer S. Отходя от традиционного вертикального, угловатого дизайна, присущего всем моделям Jeep, этот автомобиль имеет 600 лошадиных сил и выделяется изящным, ориентированным на дорогу внешним видом. Но не переживайте, поклонники Jeep, компания не забыла про вас, любителей бездорожья, представив новый концепт под названием Wagoneer S Trailhawk.

Концепт Jeep Wagoneer S Trailhawk использует ту же платформу STLA Large, что и обычный Wagoneer S. Хотя не разглашается, какие моторы находятся в этой модели, говорится, что у внедорожника есть "все возможности нового серийного автомобиля". Скорее всего, это означает, что у него такой же аккумулятор на 100,5 киловатт-часа и двигатель мощностью 600 л.с.

Дополнительные возможности можно увидеть в мельчайших деталях. Концепт Trailhawk имеет подъем подвески на два дюйма и покрышки 31,5 дюйма для лучших углов подъезда, съезда и разворота, а также для большего сцепления с дорогой. Ярко-окрашенные буксировочные крюки украшают передний и задний бамперы, а функциональные воздуховоды снижают давление в колесных арках во время движения на высокой скорости. Переработанные бамперы также получили защитные обшивки от царапин, чтобы предотвратить повреждения при бездорожье.

Помимо режимов езды Auto, Sand, Snow, Eco и Sport, концепция Trailhawk получила режим Rock специально для медленного краулинга. Также есть выбираемый водителем задний мост с блокировкой, предназначенный для особо сложных трасс.

В центре переработанного интерьера концепции Trailhawk находится новое восьмиугольное рулевое колесо. На центральной консоли за рычагом переключения передач есть панель красного цвета для выбора режима вождения и блокировки дифференциала. Даже есть ручка для пассажира, чтобы помочь в сложных условиях.

Хотя Jeep заявляет, что Wagoneer S Trailhawk - это всего лишь концепт, он выглядит готовым к производству. Убрав несколько изысканных интерьерных элементов, этот внедорожник мог бы быть представлен как версия Wagoneer S уже завтра. Предположительно, именно это и планирует сделать Jeep в ближайшем будущем. Дополнительное оборудование, вероятно, сделает его более дорогим и менее экономичным по запасу хода, но для любителей бездорожья это будет гораздо более привлекательным вариантом.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.