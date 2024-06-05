Volvo EX90 EV наконец начнет производство после двухлетней задержки

Почти два года прошло с момента официального представления Volvo EX90, и наконец-то началось производство. Первый электрический внедорожник в цвете Denim Blue покинул конвейер завода автопроизводителя в Чарльстоне, Южная Каролина. Американский заказчик получит его уже в этом году, так как компания начнет поставки во втором полугодии 2024 года.

Изначально Volvo планировала начать поставки этого электромобиля в начале 2024 года. Однако запуск SUV пришлось задержать из-за необходимости устранить некоторые проблемы с программным обеспечением, что является распространенной проблемой, замедляющей запуск ряда новых автомобилей.

Фото: Motor1.com

EX90 дебютировал в ноябре 2022 года как новый трехрядный электрический флагман марки и спутник бензинового XC90, который уже есть в линейке Volvo. Автомобиль построен на новой платформе с аккумулятором емкостью 111,0 киловатт-часа. В версии Twin Motor Performance он развивает 509 лошадиных сил и 671 фунт-футов крутящего момента. Разгон до 60 миль в час занимает 4,7 секунды.

Базовая версия Twin Motor, цена которой начинается от $77 990 (включая плату за доставку $1 295), развивает мощность 402 л.с. и крутящий момент 568 фунт-футов. Для разгона до 60 миль в час ей требуется на секунду больше.

Также автопроизводитель укомплектовал электромобиль датчиками и передовыми технологиями, называя его самым безопасным моделью Volvo. Автомобиль оснащен внешней камерой обзора 360 градусов, пятью радарными датчиками и 16 ультразвуковыми, предназначенными для обеспечения обзорности и увеличения скорости реакции водителя. На внутренней панели установлен центральный информационно-развлекательный экран диагональю 14,5 дюйма с предустановленными приложениями и сервисами Google.

Volvo производит EX90 параллельно с седаном S60. Завод компании способен выпускать до 150 000 автомобилей в год, что является частью стратегии компании по продаже 600 000 электромобилей к 2025 году.