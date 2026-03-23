Великобритания должна «снизить последствия мирового топливного кризиса», максимально используя собственные природные ресурсы

В этом месяце мировое сообщество столкнулось не просто с очередным нефтяным кризисом. Происходящее можно охарактеризовать как катастрофу невиданных масштабов, охватившую не только нефтяную, но и газовую отрасли, а также затронувшую гуманитарную, экологическую и финансовую сферы.

Особое беспокойство вызывают страдания мирных жителей, среди которых немало детей, оказавшихся в эпицентре ожесточённых боевых действий в Иране и его окрестностях. Именно эти люди больше других ощущают на себе последствия продолжающейся дорогостоящей войны.

Однако, находясь в относительной безопасности — будь то на водительском сиденье, дома в кресле или на борту самолёта, — стоит задуматься о привычных источниках энергии, которыми мы пользуемся ежедневно. Важно переосмыслить не только какие топлива мы выбираем, но и почему, когда и каким образом мы их потребляем, а также какой ценой это даётся.

Вопрос стабильности поставок энергии становится всё более острым. Военные действия, развёрнутые Россией, США и Ираном в последние годы и недели, привели к новой, значительно более мрачной неопределённости на мировых рынках. Всем известно, что автомобилисты по всему миру зависят от поставок нефти из Ближнего Востока и других регионов для обеспечения своих транспортных средств бензином и дизелем. Однако мало кто задумывался, насколько критично для этих перевозок свободное прохождение через Ормузский пролив. Этот опасный стратегический узел уже вынудил сотни судов изменить маршрут и отказаться от захода в пролив, опасаясь атак со стороны Ирана в случае эскалации конфликта.