Великобритания должна быть защищена от мирового топливного кризиса благодаря обилию природных ресурсов

В этом месяце мир столкнулся не только с нефтяным кризисом. Происходящее напоминает катастрофу колоссального масштаба: затронуты нефть, природный газ, гуманитарная сфера, окружающая среда и мировые финансы.

Наибольшие страдания выпадают на долю мирных жителей, включая детей, которые становятся жертвами кровопролитных боевых действий в Иране и его окрестностях. Именно о них стоит задуматься в первую очередь.

Тем не менее, находясь в относительной безопасности — будь то в автомобиле, у себя дома или в кресле самолета — стоит задуматься о том, какие виды топлива мы используем ежедневно. Важно оценить, зачем, когда, как и по какой цене мы их потребляем.

Особое беспокойство вызывает надежность поставок энергии. Разрушительные военные действия, совершенные Россией, Америкой и Ираном за последние годы и недели, породили совершенно новый уровень неопределенности и нестабильности. Всем известно, что автомобилисты по всему миру зависят от поставок нефти из Ближнего Востока и других регионов, чтобы заправлять свои машины бензином и дизелем. Однако мало кто задумывался, насколько многие танкеры зависят от возможности безопасно пройти через Ормузский пролив — стратегическую точку, где сотни судов вынуждены менять курс и бросать якорь, опасаясь атаки со стороны Ирана, находящегося в состоянии конфликта.