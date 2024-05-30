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Toyota GR GT3 издает зловещие звуки во время испытаний на мокрой трассе.

Помните концепт GR GT3? Мы помним. Он дебютировал на автосалоне в Токио в январе 2022 года как предвестие стареющего преемника Lexus RC F GT3.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
30.05.2024, 13:32·3 мин
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Фото: Motor1.com

Помните концепт GR GT3? Мы помним. Он дебютировал на автосалоне в Токио в январе 2022 года как предвестие стареющего преемника Lexus RC F GT3. Официально он выйдет на трассу только в сезоне 2026 года, но замаскированный прототип был замечен в Бельгии. Мощная и легкая машина Toyota была замечена в деле на мокрой трассе Spa-Francorchamps.

GR GT3 ранее уже испытывался на треке Motegi в Японии, а также на принадлежащем Toyota Fuji Speedway. Теперь он прибыл в Европу со своим огромным задним антикрылом и широкими бедрами. Чтобы представить, что скрывается под маскировкой, мы прикрепили изображения концепции внизу этой страницы.

Небольшой дождик не помешал тестовому водителю уверенно маневрировать гоночным автомобилем по сложной 4,3-мильной трассе. GR GT3 имеет огромное значение по еще одной важной причине: он породит дорожную версию Lexus. Это не слухи, это факт. Примерно год назад директор команды Toyota WEC Роб Леупе рассказал нашему сестринскому сайту Motorsport.com:

"Дата [2026 год] соответствует дорожной стороне, которая следует философии Toyota иметь машину, произведенную для мотоспорта, на дороге. В данный момент это движется вперед." Отвечая на вопрос о том, будет ли на ней бэйдж Lexus, Леупе сказал: "На данный момент, похоже, что да. Все зависит от того, как это разовьется в Toyota, но на данный момент - да."

Лексус или Toyota, что здесь действительно важно, это то, что на новом спортивном автомобиле будет номерной знак. Судя по гремучему выхлопу, скорее всего, его будет двигать большой V-образный 8-цилиндровый двигатель. Motorsport отмечает, что гоночная версия должна была дебютировать в сезоне 2025 года, но из-за препятствий в разработке уличной машины была отложена на год. С момента дебюта концепции прошло уже два с половиной года.

В феврале 2024 года президент Toyota Racing Development Дэвид Уилсон рассказал SportsCar365, что "график [запуска автомобиля] все еще примерно 2026 год, и разработка продолжает продвигаться успешно. Гомологация должна быть завершена, и в этом процессе много шагов. Все идет по плану, но нужно оставить себе немного запаса."

Уилсон предположил, что гоночный дебют может состояться на 24-часовой гонке Дейтона в 2026 году. Надеемся, что мы увидим дорожную модель раньше.

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